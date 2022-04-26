​​​​​​​جرحى الحرب ضد داعش: تركيا أخطر من داعش ويجب التصدي لها

كثفت دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة من هجماتها على شمال وشرق سوريا عبر الطائرات المسيّرة والقذائف، بالتزامن مع هجومها على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان بشراكة من الحزب الديمقراطي الكردستاني مستغلة انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية.

في هذا الصدد، التقت وكالتنا بعدد من جرحى الحرب في مدينة الرقة، الذين أكدوا أن ما قدموه في سبيل تحرير المنطقة من مرتزقة داعش سيقدمه آخرون في سبيل التصدي ودحر الاحتلال التركي في المنطقة.

الجريح حسن المحمد قال "هجمات الاحتلال التركي لا تستهدف مكوناً واحداً فقط؛ بل تستهدف كافة المكونات، وبالدرجة الأولى تستهدف مشروع الأمة الديمقراطية الذي قاتلنا وانتصرنا على داعش من خلاله".

وأوضح المحمد "فقدت قدمي من أجل تحرير شمال وشرق سوريا من رجس إرهاب داعش، وسنقدم المزيد من أجل الحفاظ على هذا المشروع الذي وحد مكونات المنطقة ومن أجل الأرض التي ارتوت بدماء رفاقنا الشهداء".

وأكد المحمد أنه على جميع مكونات شمال وشرق سوريا التكاتف والوقوف صفاً واحداً من أجل صد هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، لأن التكاتف هو الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الأرض".

وبدوره أوضح سيف العلي "لولا مقاومة أبناء شمال وشرق سوريا وتضحياتهم لما استطعنا القضاء على داعش التي كانت ترهب العالم أجمع وكانت تهدد العالم أجمع".

وأكد العلي "لولا تكاتف مكونات شمال وشرق سوريا مع بعضها البعض لما تمكنا من طرد مرتزقة داعش من مناطقنا، ولن نسمح لأي محتل أن يدخل أرض حررناها بدماء الشهداء".

وأشار العلي إلى أن "الاحتلال التركي يشكل الخطر علينا أكثر من مرتزقة داعش، وعلى مكونات شمال وشرق سوريا التكاتف والمقاومة من أجل صد هذه الهجمات، وسنقدم المزيد من التضحيات في سبيل تحرير الأرض والحفاظ عليها وسندعم قوات سوريا الديمقراطية وسنقاوم ضد أي جهة تحاول أن تدخل مناطقنا".

(خ)

ANHA