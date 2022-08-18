​​​​​​​جرحى الحرب بدير الزور: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتصدى للمحتل التركي

في الوقت الذي تكثف فيه دولة الاحتلال التركي هجماتها، تستمر مكونات شمال وشرق سوريا برفض هذه الهجمات الهادفة إلى احتلال أراضيهم، ويؤكد أهالي المنطقة على اختلاف مشاربهم على تكاتفهم للتصدي لهذه الهجمات حتى تحقيق النصر.

بهذا الصدد تحدث لوكالتنا سيف العسكر أحد جرحى الحرب والإداري في دار الجرحى بدير الزور، وقال "ندين ونستنكر الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وجميع الهجمات التي تنفذها تركيا".

وأوضح "نحن لا نريد العداوة مع أحد ولا نقبلها من أي أحد، نحن قوات مسالمة نريد العيش بأمن، وسنقف مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية في وجه الطاغية أردوغان ومرتزقته في الخطوط الأولى وسندافع عن أرضنا وشعبنا رغم إصابتنا".

أكد العسكر "نحن جرحى حرب، يظن الكثيرون أننا عاجزون عن الدفاع عن أرضنا، لكننا قدمنا أجزاء من أجسادنا عندما حاربنا داعش وحررنا مناطقنا، والآن سنحمل السلاح ونقاتل أي عدو يهدد مناطقنا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاحتلال التركي الذي يحرك مرتزقته ومسيّراته ضد مناطقنا".

وطالب العسكر خلال حديثه التحالف الدولي بفرض حظر جوي في سماء شمال وشرق سوريا، وأضاف "ونطالب كل مَن يمتلك الضمير الإنساني والدول العالمية والعربية والإقليمية بالوقوف في وجه الاحتلال التركي".

مشدداً بقوله "محال أن نسمح لتركيا أن تدخل مناطقنا لتعيد أمجادها العثمانية والحلم العثماني إلى المنطقة. المسمى الصحيح لهذا العدوان التركي هو العدوان الداعشي لأنهما وجهان لعملة واحدة".

ومن جانبه، قال عضو دار الجرحى وأحد جرحى الحرب بدير الزور، راكان الأحمد "إن هدف دولة الاحتلال التركي من هجماتها هو زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية لأنها تنعم بالأمن والأمان بعد تحريرها من داعش".

أكد راكان الأحمد "لقد قاتلنا أقوى تنظيم إرهابي في العالم داعش الذي كان يهدد العالم بأسره تمكنا من خلال صمودنا وتضحيات شهدائنا وتكاتف مكوناتنا من تحقيق النصر وطرده والقضاء عليه في مناطق شمال وشرق سوريا".

واختتم راكان الأحمد حديثه بالقول "لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بدخول أراضينا سندافع عن أرضنا وسنقاوم وسنضحي بأرواحنا في سبيل الدفاع عن أرضنا".

(خ)

ANHA