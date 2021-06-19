​​​​​​​جرائم تركيا ومرتزقتها تستمر...الاستيلاء على منزل واختطاف مدنيين في عفرين

وأفاد مصدر لوكالتنا من داخل ناحية جندريسه في عفرين المحتلة، أن مرتزقة ما تسمى "أحرار الشام" استولوا على منزل تعود ملكيته إلى المواطن إبراهيم عيسى، وسرقوا كافة محتوياته.

ويقع المنزل بحسب المصدر، على الطريق الرئيس المعروف بشارع (16) الواقع وسط ناحية جندريسه.

ومن جهة أخرى، أوضح مصدر من ناحية شيه، أن مرتزقة ما تسمى "لواء الوقاص ولواء سلطان سليمان شاه والعمشات، اختطفوا في الأيام القليلة الماضية عشرات المدنيين من قرى هيكجة ومروانيه وقرى أخرى في ناحية شيه، وذلك بتهم وحجج واهية.

ولم يستطع المصدر الحصول على أسماء جميع المختطفين.

(ف إ/سـ)

ANHA