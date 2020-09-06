​​​​​​​جرائم مرتزقة الاحتلال...اختطاف مدنيين شمال ناحية زركان

تستمر مرتزقة الاحتلال التركي بممارسة جرائمهم بحق المدنيين العزل في القرى الخاضعة لسيطرتها، وذلك بهدف طلب فدية مالية.

وأفادت مصادر من المناطق المحتلة لمراسل وكالة أنباء "هاوار"، أن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا على اختطاف مدنيين اثنين، وهم كل من عبد العزيز المصيطف وشقيقه، ولما يسعنا التأكد من اسم شقيقه.

المصادر أشارت إلى أن الذين قاموا بعملية الخطف هم مرتزقة صقور الشمال الموالين للاحتلال التركي ويأتمرون بأوامر مباشرة منها.

وبيّنت المصادر، أن الاختطاف جرت قبل عدة أيام، وتم نقلهم إلى جهة مجهولة، فيما يطالب المرتزقة أسرة المختطفين بدفع فدية مالية لإخلاء سبيلهم.

مراسلنا أوضح على لسان المصادر، أن المواطن عبد العزيز المصيطف وشقيقه اختطفا أثناء سقايتهما لبستانهما الزراعي في القرية.

(د أ/هـ ن)

ANHA