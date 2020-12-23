​​​​​​​جرائم حرب وأكثر من مئة هجوم تركي على المنطقة في أقل من شهرين

وقتل جراء الهجمات التركية 5 مدنيين وأصيب 22 آخرون بينهم 5 أصيبوا بإعاقات دائمة جراء الهجمات التركية المتواصلة.

وكشف المركز عن حصيلة جرائم تركيا ومرتزقتها خلال بيان اطلعت وكالتنا عليه.

وجاء في البيان:

"إن عدد الخروقات وصل إلى 67 وشمل مناطق أرياف الرقة وبلدة عين عيسى وريف الحسكة وبلدة تل تمر وناحية زركان، مضيفة أن عدد النازحين عن تلك المناطق وصل إلى 5 الف نازح، حيث تم اخلاء 6 قرى بشكل كامل، وقتل 5 اشحاص، فيما أصيب 22 آخرين بينهم 5 حالات نتج عنها إعاقة دائمة.

وأضاف الفريق، أن أبرز المخاوف والتحديات التي تواجه آلاف السكان، ومخيم عين عيسى الذي يسكنه قرابة 10 الف نازح، ويتعرض أيضا للقصف هي القصف العشوائي، اضافة لانتشار مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة ضمن الأحياء السكنية، وانتشار الأبنية الآيلة للسقوط جراء استهدافها في وقت سابق وفي الوقت الحالي..

جرائم حرب

"نؤكد مجددا أن القوات التركية والفصائل التابعة لها، تنفذ بالضبط التعليمات التركية، وأنّ كل الانتهاكات تجري تحت أعين الجنود الأتراك وبمشاركتهم وهو خرق بشكل لا يقبل التَّشكيك لقراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما وانتهكت بنود اتفاق الهدنة ووقف اطلاق النار مع كل من الولايات المتحدة ومع روسيا على حد سواء:

وقتل 5 مدنيين، وأصيب 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 5 حالات إعاقة، في حصيلة نهائية للهجمات التركية على بلدة عين عيسى وتل أبيض وريف تل تمر شمال الرقة.

وشنت القوات التركية، والجماعات المسلحة المحسوبة على المعارضة السورية، المرتبطة بتركيا 67 هجوما خلال نوفمبر وديسمبر 2020، استهدف 12 قرية، وبلدة عين عيسى ومخيمها. الهجمات أدت لدمار البنى التحتية، حيث استهدف صاروخ مقر شركة الكهرباء، وتم توثيق تعرض مدرستين لقصف، إضافة لنقطة طبية. وحصيلة الهجمات أدت لمقتل 5 مدنيين، وأصيب 22 بجروح متفاوتة، كما وتسببت الهجمات في نزوح لعشرات الأسر من منازلهم، وتم اخلاء 6 قرى.

1 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قريتي دبس بريف عين عيسى الغربي وقرية كوبرلك غربي بلدة تل أبيض بالصواريخ والمدفعية.

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قرية فاطسة الواقعة في الريف الشرقي لناحية عين عيسى بالصواريخ والمدفعية.

2 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قرية بير كتيك الواقعة في الريف الغربي لبلدة تل أبيض الصواريخ والمدفعية.

07 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف بلدة عين عيسى شمال الرقة، بالأسلحة الثقيلة.

قتل شخصان وأصيب 4 بجروح

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف محيط ناحية عين عيسى، ومخيم عين عيسى، وقرية صيدا شمال ناحية عين عيسى، بالإضافة إلى الطريق الدولي M4، بالأسلحة الثقيلة.

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قرية وصوامع قزعلي في ريف بلدة تل أبيض شمال الرقة، بالأسلحة الثقيلة.

12 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قرية وصوامع قزعلي في ريف بلدة تل أبيض شمال الرقة، بالأسلحة الثقيلة.

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف رى قزعلي وعريضة وكور حسن وسليب في ريف بلدة تل أبيض شمال الرقة، بالأسلحة الثقيلة.

13 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قرية عنيق الهوى بريف بلدة زركان أبو راسين، في الجهة الشمالية لمدينة الحسكة

طائرات تركية بدون طيار تحلق فوق سماء قرية أبو صرة الواقعة غربي ناحية عين عيسى شمال الرقة.

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قرى هوشان والخالدية وكور حسن واستراحة الصقر الواقعة على الطريق الدولي M4 غرب ناحية عين عيسى شمال الرقة بالصواريخ والمدفعية.

قتل شخص وأصيب 3

14 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قريتي هوشان والخالدية الواقعتين على طريق M4 الدولي غربي ناحية عين عيسى شمال الرقة بالصواريخ والمدفعية.

16 تشرين الثاني 2020

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قرية قزعلي وصوامعها، بريف تل أبيض بالإضافة إلى قرية خربة بقر بقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

15 تشرين الثاني 2020

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قرية هوشان بريف ناحية عين عيسى الغربي، والطريق الدولي M4 بقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

اصابة 5 مدنيين بجروح

17 تشرين الثاني 2020

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف بلدة عين عيسى بقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف بلدة عين عيسى بقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

اصابة 3 مدنيين بجروح

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف بلدة عين عيسى و قرى هوشان والخالدية وسيدا غربي ناحية عين عيسى على الطريق الدولي M4، بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

إصابة مدنيين بجروح

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف بلدة عين عيسى وقرية عريضة في ريف تل أبيض الغربيّ بالمدافع والأسلحة الثقيلة.

18 تشرين الثاني 2020

أُصيب شخصان مدنيّان من أهالي قرية مزرا باني ومزرا خواري التابعة لمنطقة برآف في ديرك برصاص الجنود الأتراك أثناء مرورهم على الطّريق بين القريتين لأخذ البذار لزراعة وفلاحة أراضيهم.

19 تشرين الثاني 2020

انشاء نقطة عسكرية تركية قرب من قرية صيدا شمال عين عيسى.

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف بلدة عين عيسى بقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

20 تشرين الثاني 2020

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف بلدة عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

21 تشرين الثاني 2020

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف مخيم عين عيسى شمال طريق M4 وناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة والهاون.

22 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف صوامع مشرفة عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف مركز ناحية عين عيسى وحاجز قوى الامن الداخلي على طريق الـ M4، بقذائف الهاون.

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف مركز ناحية عين عيسى وحاجز قوى الامن الداخلي على طريق الـ M4، بقذائف الهاون.

أصيب 3 مدنيين بجروح بليغة

23 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف صوامع مشرفة عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف صوامع مشرفة عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

24 تشرين الثاني 2020:

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قرى كوبرلك وكور حسن وعريضة، الواقعة في الريف الغربي تل أبيض بالأسلحة الثقيلة.

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قرى كوبرلك وكور حسن وعريضة، الواقعة في الريف الغربي تل أبيض بالأسلحة الثقيلة.

25 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا قصف قريتي خربة بقر وصوامع قرية قزعلي بريف بريف تل أبيض بالأسلحة الثقيلة.

26 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف قرى "دبس، هوشان، خالدية" بالأسلحة الثقيلة.

27 تشرين الثاني 2020:

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف مركز ناحية عين عيسى وقرية أبو صرة في شمال وشرق سوريا بالمدفعية وقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

التوقيت: 05.00-05.30

قوات الجيش الوطني والجيش التركي قاموا بقصف مركز ناحية عين عيسى وقرية أبو صرة في شمال وشرق سوريا بالمدفعية وقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

قتل طفلان، وأصيب 4 بجروح.

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف مركز بلدة عين عيسى وقرية صيدا بالأسلحة الثقيلة.

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف مركز ناحية عين عيسى ومخيمها في شمال وشرق سوريا بالمدفعية وقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

28 تشرين الثاني 2020:

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف محيط بلدة عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

التوقيت: 20.00-20.45

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف بلدة عين عيسى واستهداف مديرية الكهرباء في ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

29 تشرين الثاني 2020:

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قرية معلك ومحيط الطريق الدولي M4 بالأسلحة الثقيلة.

طائرات استطلاع تركية تحوم فوق بلدة عين عيسى.

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف محيط عين عيسى، ليطال القصف مخيم عين عيسى وقرية معلك وطريق M4 بالأسلحة الثقيلة.

30 تشرين الثاني 2020:

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بشن هجوم على قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر بمسافة /5كم/ بريف الحسكة.

01 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قريتي معلك وصيدا الواقعتين في الريف الغربي لناحية عين عيسى شمال الرقة بالأسلحة الثقيلة.

5 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف ناحية عين عيسى الغربي، والطريق الدولي M4 بقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قريتي معلك وصيدا ومخيم عين عيسى بالإضافة إلى محيط ناحية عين عيسى بقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قصف القرى الشمالية والغربية لناحية زركان و قرية دادا عبدال ومزرعة حج عمر البوبي بريف الحسكة بقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قصف قرى دادا عبدال أم حرملة ونويحات والبوبي بريف الحسكة بقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة.

6 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4 بقذائف الهاون بالأسلحة الثقيلة، قاموا بقصف قرى زركان، وقريتي تل حرمل وبوبي بالأسلحة الثقيلة.

9 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قرية أم الكيف بريف رأس العين في الحسكة بالأسلحة الثقيلة.

11 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قرية "مزرعة" القريبة من الطريق الدولي بريف عين عيسى بالأسلحة الثقيلة، وقاموا بقصف محيط ناحية عين عيسى، وقرية معليك والطرق الدولي M4 بالأسلحة الثقيلة.

15 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قريتي صيدا ومعلك وقصف قريتي الخالدية وهوشان الواقعتين غربي ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

اصابة 3 اشخاص بجروح، مقتل شاب

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قريتي صيدا ومعلك وقصف قريتي الخالدية وهوشان الواقعتين غربي ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

16 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمال بالأسلحة الثقيلة.

18 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف بلدة عين عيسى وقرية مشيرفة بالأسلحة الثقيلة، قاموا بقصف بلدة عين عيسى وقرية مشيرفة بالأسلحة الثقيلة.

19 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) تحشد في قرى "القاسمية والريحانية والرشيدية وتل مناح"، وقرية أم عشبة والداودية وعنيق الهوا ومزرعة تل محمد" في ناحية زركان بريف رأس العين في الحسكة، قاموا بقصف قرية المشيرفة القريبة من الطريق الدولي m4 بالأسلحة الثقيلة.

20 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قرية المشيرفة القريبة من الطريق الدولي m4 بالأسلحة الثقيلة، قاموا بقصف قرية المشيرفة القريبة من الطريق الدولي m4 بالأسلحة الثقيلة، استهدفوا بلدة عين عيسى بالقذائف

اسقاط طائرة استطلاع تركية تحمل ذخيرة في ناحية شيران شرقي مدينة كوباني على الحدود السورية التركية.

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قرية جهبل ومحيطها وهي تقع شرقي ناحية عين عيسى بالقرب من الطريق الدولي بالأسلحة الثقيلة.

20 كانون الأول 2020

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قريتي مشيرفة وجهبل الواقعتين جنوبي الطريق الدولي M4 وشرقي بلدة عين عيسى.

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) استهدفوا بلدة عين عيسى بالقذائف

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) استهدفوا بلدة عين عيسى بالقذائف

(قوات الجيش الوطني والجيش التركي) قاموا بقصف قريتي مشيرفة وجهبل الواقعتين جنوبي الطريق الدولي M4 وشرقي بلدة عين عيسى.

هجمات تركيا ومرتزقتها على قرى عفرين ومقاطعة الشهباء

توثيق : الهجمات التي شنتها تركيا وحلفائها على منطقة عفرين والشهباء بريف حلب خلال شهر تشرين الثاني 2020

ما تزال القوات المسلحة التركية والجماعات السورية المالية لها ترتكب المزيد الانتهاكات بحق المدنيين الفارين من عفرين باتجاه ريف حلب ومنطقة الشهباء والتي تطال التجمعات السكنية والمخيمات والأسواق الشعبية ودور العبادة ولم تسلم المدارس من الاستهداف المباشر، مستخدمة القصف المدفعي، وقذائف الهاون والصواريخ على أماكن تجمع المدنيين.

وتمكنا من رصد (30) هجوما شنته القوات التركية، والجماعات السورية المسلحة الموالية لها خلال شهر تشرين الثاني، نوفمبر 2020 وفق الحصيلة التالية:

1 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى باشمرا وكوندي مزن في ناحية شيراوا في عفرين للقصف، وتزامن القصف مع تحليق طيران الاستطلاع والطيران الحربي في سماء القريتين.

2 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مرعناز وعلقمية في ناحية شرا للقصف، وسقطت 10 قذائف هاون و20 قذيفة أوبيس على القريتين.

3 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مزعناز في ناحية شرا ومياسة في ناحية شيروا للقصف بـ 10 قذائف دبابة و20 قذيفة هاون.

4 تشرين الثاني 2020: تعرضت المنطقة الواقعة بين قريتي صوغانكي ودير مشمش في ناحية شيراوا للقصف بـ 18 قذيفة هاون.

5 تشرين الثاني 2020: تعرضت قريتا مرعناز وعلقمية في ناحية شيراوا وقرى صوغانكي ومياسا وبرج قاص في ناحية شيراوا للقصف بـ 40 قذيفة أوبيس أو 30 قذيفة هاون

6 تشرين الثاني 2020: تعرضت قريتا مرعناز وشوارغة في ناحية شرا، لقصف متواصل بسلاح الدوشكا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء القريتين.

7 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى سموقية وعين دقنة وشيخ عيسى في مقاطعة الشهباء لقصف متواصل، خلال فترة النهار والليل، باستخدام سلاح الدوشكا و19 قذيفة هاون.

8 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى شيخ عيسى وحربل وبيلونية وعين دقنة في مقاطعة الشهباء، وقرية مرعناز في ناحية شرا، وقرى وبرج قاص وكلي برج قاص في ناحية شيراوا للقصف خلال فترة النهار والليل باستخدام سلاح الدوشكا.

9 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى عين دقنة وبيلونية وبرج قاص وكُلي برج قاص لقصف متواصل، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

10 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى عين دقنة وبيلونية ومرعناز وعلقمية ومياسا للقصف خلال فترة الليل باستخدام سلاح الدوشكا، و32 قذيفة هاون، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

11 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى بيلونية وعين دقنة ومرعناز والمالكية وعلقمية للقصف خلال فترة الليل، وسقطت 4 قذائف على قرية المالكية، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

12 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مياسا وبرج قاص ومرعناز للقصف بسلاح الدوشكا والـ (بي كي سي) خلال فترة الليل، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

13 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مرعناز وعين دقنة وبيلونية وشوارغة للقصف بـ 10 قذائف هاون، خلال فترة الليل، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

14 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى المالكية، قلعة شوارغة، مرعناز وعلقمية ومياسا وبرج قاص للقصف بـ 10 قذائف أوبيس و30 قذيفة هاون وسلاح الدوشكا.

15 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مرعناز وعلقمية وسوغانكي وعين دقنة للقصف المتواصل، خلال الليل، بسلاح الدوشكا، فيما سقطت 10 قذائف هاون على قرية عين دقنة.

16 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مياسا وبرج قاص وكوندي مزن للقصف المتواصل، خلال الليل، بسلاح الدوشكا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

17 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى كوندي مزن ومرعناز وعلقمية والمالكية لقصف متواصل بوساطة الدوشكا والطائرات المُسيّرة.

18 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مرعناز والمالكية في ناحية شرا، وقرية كلوتة في ناحية شيراوا للقصف بسلاح الدوشكا، خلال فترة الليل، فيما سقطت 5 قذائف هاون على قرية كلوتة، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

19 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى بيلونية وعين دقنة ومرعناز للقصف خلال فترة الليل، وسقطت 10 قذائف هاون في قريتي بيلونية وعين دقنة في مقاطعة الشهباء.

20 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مرعناز والمالكية وعين دقنة لقصف متواصل، خلال فترة الليل، بسلاح الدوشكا، فيما سقطت 10 قذائف على قرى مرعناز وعين دقنة، و20 قذيفة هاون على قرية مرعناز.

21 تشرين الثاني 2020: هاجم المرتزقة، خلال فترة الليل، خط قرية مرعناز، وقصفوا المنطقة بـ 40 قذيفة أوبيس.

22 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مرعناز والمالكية وعلقمية للقصف خلال فترة الليل، حيث سقطت 15 قذيفة هاون على قرية علقمية، و20 قذيفة على قرية مرعناز، كما استُخدم سلاح الدوشكا وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع.

23 تشرين الثاني 2020: حلّقت طائرات الاستطلاع خلال فترة الليل في سماء المنطقة، فيما سقطت 20 قذيفة أوبيس في قرى المالكية وشوارغة، كما تعرضت قرية عين دقنة لقصف متواصل بسلاح الدوشكا.

24 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى كوندي مزن، عين دقنة ومرعناز للقصف خلال فترة الليل، وسقطت 14 قذيفة هاون في قرية كوندي مزن.

25 و26 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مرعناز وعين دقنة، خلال فترة الليل، لقصف متواصل بسلاح الدوشكا.

27 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى صوغانكي والمالكية وتات ماراش وشوارغة للقصف، خلال فترة الليل، وسقطت 30 قذيفة أوبيس في قرية صوغانكي و20 قذيفة في قرية المالكية، إضافة إلى القصف بسلاح الدوشكا.

28 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى مرعناز والمالكية وشوارغة، إضافة إلى قرى تل مضيق وسموقية في الشهباء للقصف خلال فترة الليل، وسقطت 20 قذيفة أوبيس على قرية مرعناز والمالكية وشوارغة.

29 تشرين الثاني 2020: حلّقت طائرات الاستطلاع، خلال فترة الليل، في سماء قرى الشهباء وناحية شرا.

30 تشرين الثاني 2020: تعرضت قرى كوندي مزن والمالكية وشوارغة في ناحية شرا للقصف بسلاح الدوشكا، خلال فترة الليل، كما قصفت القوات الروسية نقاط المرتزقة بـ 40 قذيفة".