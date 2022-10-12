​​​​​​​جرائم حرب مستمرة.. جيش الاحتلال يدمر مطحنة ومركزاً لبيع الحبوب في ناحية زركان

تتعرض ناحية زركان الواقعة في الريف الغربي لمقاطعة الحسكة بشمال وشرق سوريا، قصفاً لقصف مستمر من قبل جيش الاحتلال ومرتزقته، وازدادت حدته مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأغلب القرى التي تتعرض للقصف المستمر في ناحية زركان، هي "الأسدية، دادا عبدال، المطمورة، البوبي" الواقعة في الجهة الشمالية للناحية، و "تل الورد، خربة الشعير، بنجة، والمشيرفة" في الريف الجنوبي للناحية، وقرى "الشور، خربة الدخيل في الجهة الشرقية للناحية".

وتحول الحي الغربي والجنوبي والشمالي للناحية، لساحة تنهمر عليها قذائف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتمكنت كاميرا وكالتنا من الوصول إلى خطوط التماس في ناحية زركان، وتوثيق الأضرار التي تسبب بها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على الناحية.

وبحسب ما أشار إليه مراسلانا اللذان تمكنا من توثيق تلك الجرائم بالصور والفيديو؛ فإن الاحتلال التركي ومرتزقته تسببوا بتدمير مطحنة السفارنة لصاحبها المعروف باسم عرفات أبو النور، ومركز لبيع الحبوب في الجهة الجنوبية للناحية، وكازية خشمان في الجهة الجنوبية الشرقية للناحية.

ولم يتمكن مراسلانا من تحديد عدد دقيق للأبنية المدمرة في الناحية، بالإضافة لعدم تمكنهم من الوصول إلى الحي الغربي للناحية؛ نتيجة قربها من خطوط التماس، وتواجد القناصين التابعين للاحتلال التركي واستهدافهم لجميع تحركات المواطنين.

وخلال العقد الأخير ارتكبت دولة الاحتلال التركي جرائم حرب بحق سكان المنطقة من قتل وتهجير واختطاف واغتصاب دون أي رادع أو محاسبة من القوى الدولية والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

(د أ- ه إ/م ح)

ANHA