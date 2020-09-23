​​​​​​​جنيف يستضيف الأطراف الليبية في الـ 15 من الشهر المقبل

أفادت مصادر بأن اجتماع جنيف سيعقد في 15 تشرين الأول / أكتوبر القادم، على أن تحضره 80 شخصية ليبية من أطياف متنوعة، بحسب شبكة العربية نت.

إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن 13 نائبًا من البرلمان الليبي و13 من مجلس الدولة سيحضرون تلك الجولة المقبلة من المفاوضات.

أما بالنسبة إلى أهم ما سيطرح على طاولة البحث، فلفتت المصادر إلى مسألتي إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتأليف حكومة مستقلة، وتعتبر تلك النقطتان من أهم الملفات التي سيناقشها اجتماع جنيف.

في المقابل، أفادت المعلومات إلى وجود بعض الخلافات حول نسب التمثيل، واعتراض بعض الأطراف المحلية على نسب تمثيل الحاضرين ومعايير الاختيار للمشاركة في جنيف.

ويذكر أن الملف الليبي شهد خلال الأسابيع الماضية تطورات متسارعة، من إعلان وقف إطلاق النار من قبل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والبرلمان برئاسة عقيلة صالح إلى المؤتمر الذي عقد في المغرب، بالإضافة إلى المشاورات التي جرت في ضواحي جنيف بسويسرا من 7 إلى 9 سبتمبر/أيلول برعاية "مركز الحوار الإنساني" وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مرورًا بالاتفاق بين الجيش والمجلس الرئاسي على فتح موانئ النفط، وصولًا إلى الزيارة المفاجئة لحفتر وصالح إلى القاهرة أمس الثلاثاء.

(ش ع)