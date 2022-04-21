​​​​​​​جنود الاحتلال التركي يعتدون بشكل وحشي على ثلاث شبان بريف كوباني

ووفق ما نشره الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، فأن قواتهم اسعفت المصابين إلى أحد مشافي مدينة كوباني للكشف عن وضعهم.

وبحسب الطبيب المشرف على حالتهم فأنهم تعرضوا لكدمات شديدة في منطقة الوجه والظهر والكتف.

في حين أكد شهود عيان على الحادثة أن الأشخاص المصابين كانوا متواجدين بالقرب من الشريط الحدودي، حيث قامت الجندرمة التركية بضربهم بشكل مبرح حتى فقدوا الوعي، وألقوهم بين الأراضي الزراعية، وفق ما نقله الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي.

مع انطلاق ثورة 19 تموز 2012 ومع تحرير غالبية المناطق الحدودية مع تركيا من داعش، قتل جنود الاحتلال التركي عشرات المدنيين واعتدت بشكل وحشي على المئات.

(سـ)