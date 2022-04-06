​​​​​​​جنوب كردستان.. مطالبات بالتحقيق في أموال العائلات الحاكمة المجمدة في لبنان

وتعالت أصوات من داخل جنوب كردستان مطالبةً بفتح تحقيق في مسألة الأموال المجمدة في مصارف لبنان، لا سيما في ظل الحديث المتصاعد عن إفلاس هذا البلد، وما يمكن أن ينتج عنه من ضياع لتلك الأموال، بحسب صحيفة العرب.

وقال القيادي في حراك الجيل الجديد هدنا شاهين “يجب فتح تحقيق في الأموال المجمدة، ولماذا تم إيداعها في المصارف اللبنانية منذ سنوات، وهل تعود إلى أموال الحكومة أم إلى مسؤولين في أحزاب السلطة والعائلات الحاكمة؟”.

ولفت شاهين في تصريحات صحفية إلى أن “عائلات السلطة تتحكم في أموال الإقليم والعائدات النفطية، ويجب فتح تحقيق من قبل الحكومة الاتحادية والقضاء لمعرفة مصير تلك الأموال”.

وتأسس "حراك الجيل الجديد"، ومقره في السليمانية، عام 2017 من قبل رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد، المعروف بامتلاكه الإمبراطورية الإعلامية، ناليا راديو وتلفزيون (ان ار تي)، واستثماراته في المشاريع الإسكانية في جنوب كردستان.

وكان علي حمه صالح، العضو في برلمان حكومة جنوب كردستان، كشف الثلاثاء عن تجميد نحو 650 مليون دولار من أصول حكومة جنوب كردستان.

وكتب حمه صالح على صفحته في فيسبوك “الممتلكات المحجوبة هي عائدات النفط لإقليم كردستان في حساب شركة قبرصية”.

وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعد الشامي إفلاس الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي، لكن الأخير نفى ذلك، في المقابل التزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الصمت.

(ش ع)