​​​​​​​جنرال أميركي يحذر من مخاطر نشوب حرب مع الصين عام 2025

وحذر الجنرال، مايكل مينيهان المنتمي إلى سلاح الجو الأميركي من المخاطر العالية؛ لنشوب حرب مع الصين عام 2025 على الأرجح؛ بسبب تايوان.

وكتب الجنرال في مذكرة داخلية، أكد البنتاغون صحتها لوكالة فرانس برس "آمل بأن أكون مخطئاً، حدسي يخبرني أننا سنُقاتل في عام 2025"، مؤكداً أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الرئيس الصيني شي جين بينغ "سبباً" للتحرك.

واعتبر أن السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض والمقرّر إجراؤه في العام نفسه، سيوفر أيضاً للصين فرصة وجود "أمريكا مشتتة".

ودعا الجنرال الأميركي في هذه المذكرة قواته إلى التدرب على القتال، خصوصاً من خلال التوجه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محددة ونحو "الرأس".

وشهدت العلاقات الأميركية الصينية توتراً كبيراً، وذلك على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، نانسي بيلوسي لتايوان.

(م ش)