​​​​​​​جنرال أميركي كبير يحذر من نوايا روسيا في سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، امتعاض واشنطن من تصرفات موسكو في سوريا وابتزازات روسيا لتركيا والمطالبات الأميركية بوقف الإصلاحات القضائية في إسرائيل.

جنرال أميركي كبير: سندافع عن أنفسنا ضد روسيا في سوريا

اقترح رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، أنه لا يوجد الكثير مما يمكن للولايات المتحدة فعله لمنع الطيارين الحربيين الروس من السيطرة على سماء سوريا، لكنه حذر من أن القوات الأميركية ستدافع عن نفسها إذا اكتشفوا "نية عدائية" من قبل موسكو، بحسب ما أورده موقع المونيتور.

ونقل الموقع عن رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال إيجاز صحفي إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن في البنتاغون: "كان هناك ارتفاع طفيف، لكنني لن أبالغ في تقديره كثيراً. لدينا القدرات الكافية للدفاع عن أنفسنا".

ويهدف البنتاغون إلى الحفاظ على التفوق على طياري الكرملين في سوريا دون جرّهم إلى دورة تصعيد من خلال حشد المزيد من القوات، بحسب الموقع.

وجاءت تعليقات ميلي بعد يوم واحد من إعلان واشنطن عن خطط لإرسال مقاتلات إف -35 إلى الشرق الأوسط في أعقاب نشر طائرات من إف- 22 رابتورز في الأردن، حيث لفت الموقع إلى أن الهدف كان من كلتا العمليتين ثني الطيارين الروس عن مضايقة القوات الأميركية.

وقال ميلي إن "أسباب المناورات العدوانية ما زالت غير واضحة. لا أعرف ما إذا كانت مرتبطة بأوكرانيا أم لا"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحالي ليس هناك ما يشير إلى أنه كذلك".

روسيا تبتز تركيا عبر وقف المساعدات ووقف صفقة الحبوب الأوكرانية

واعتبر تحليل لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن روسيا تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية إلى سوريا وصفقة الحبوب الأوكرانية للضغط والابتزاز، حيث تظهر التقارير الأخيرة أن موسكو لم تكتف بإلغاء اتفاق في الأمم المتحدة لتمكين المساعدات إلى شمال غرب سوريا، ولكنها سعت أيضاً إلى تخريب صفقة حبوب أبرمتها مع تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من ذلك هو تجويع تلك المناطق من الموارد حتى يتمكن النظام السوري من العودة للسيطرة عليها.

بايدن: على نتنياهو أن يوقف الإصلاح القضائي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، وذلك في رسالة واضحة ومباشرة إلى رئيس الوزراء إن "على الأخير أن يوقف قانون الإصلاح القضائي وأن يبني إجماعاً واسعاً".

ولفتت الصحيفة إلى الرئيس الأميركي يشعر بقلق عميق على استقرار ومستقبل إسرائيل، وبأنه أوصى"بعدم التسرع، وبأنه من الأفضل هو الاستمرار في السعي للحصول على أوسع إجماع ممكن".

بيان بايدن يعبر أيضاً، بحسب الصحيفة، عن "احترام الرئيس للاحتجاجات المستمرة " التي "تُظهر حيوية الديمقراطية الإسرائيلية"، بالإضافة إلى نداء مباشر لنتنياهو بعدم تمرير "أي شيء بهذه الأهمية دون إجماع واسع"، في إشارة للإصلاح القضائي.

(م ش)