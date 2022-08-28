​​​​​​​جميل بايك: حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على حافة الانهيار

صرح الرئيس المشترك للمجلس القيادي في منظومة المجتمع الكردستاني (‏KCK‎‏) جميل بايك أنه على الكرد وأصدقائهم أن يبدوا موقفهم تجاه العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والحرب التي تدور رحاها، وتحدث بشأن النقاشات والتوافقات قائلاً:" لا يكشفون كيف سيسامحون بعضهم البعض، لا يستطيعون خداع الكرد بذلك، انت تؤيد القضاء على الشعب الكردي، في وضع كهذا كيف ستخدع الكرد...؟ يريدون أن يقولوا أنسوا الحوادث التي حصلت ولنسامح بعضنا البعض وكونوا في خدمتنا"، لا تتم المسامحة بهذا الشكل، يعتقدون بأنهم سيخدعون الكرد بزيارة روبوسكي. ‏

خلال الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها فضائية (Stêrk TV) معه، قيم الرئيس المشترك للمجلس القيادي في منظومة المجتمع الكردستاني (‏KCK‎‏) جميل بايك، فعاليات حزب الشعوب الديمقراطي وأعمال أحزاب المعارضة التركية في كردستان، وطرق وأساليب نضال هزيمة فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، والفوضى التي يشهدها العراق ومحاولات الدولة التركية‏ لعقد اتفاقيات مع سوريا وطرق حماية روج آفا.

الجزء الثاني والأخير من اللقاء ‏هو كالتالي:

احتُفل بالذكرى السنوية لقفزة 15 آب في الوطن وخارج الوطن، كما أقيمت فعاليتان مهمتان في كردستان وتركيا بقيادة حزب الشعوب الديمقراطي وقوى الحرية والديمقراطية، في هذا الإطار، كيف ترون مقاومة قوى الحرية والديمقراطية...؟

في جميع أجزاء كردستان وخارجها، احتفل الشعب الكردي في كل مكان بالذكرى السنوية لقفزة 15 آب بأساليب مختلفة وعديدة، وعلى ذلك أشكر شعبنا وأعبر عن احترامي وارتباطي، بهذه الروح حققنا أشياء وبهذه الروح سنستمر بتحقيق أشياء أخرى، هذه الروح ضرورية على الدوام، امضوا بهذه الروح، حتى الآن العديد من الثورات تطورت وحققت الكثير من القيم وأصبحت قدوة، اليوم يعتبر القائد أوجلان في العالم، قائداً للحرية، إذا واصلنا العمل بهذه الروح، فسنتخذ خطوات أكبر إلى الأمام، لأن هذه الروح هي روح الحرية، روح الديمقراطية، روح لا توقف تطورها، بالطبع، هذه الروح ضرورية للكرد وللإنسانية، لأنه بهذه الروح فقط، يمكن أن يحقق أحلامه وأهدافه، الآن عقد حزب الشعوب الديمقراطي بعض الفعاليات في تركيا، وهذه كانت جيدة، لأن تركيا واقعة في جو جديد بحيث كل شخص يقوم بنشاط، ولذلك على حزب الشعوب الديمقراطي وقوى الحرية والديمقراطية والاشتراكيين المناهضين للفاشية، القيام بفعاليات أكبر وأقوى، إلى الآن، الخطوات التي تم القيام بها جيدة، ولكنها قليلة، يجب أن تخطو خطوات أكثر، لأنه من الواضح أن وضع حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يضعف لدى الشعب مع مرور الوقت، والكل يقول أن نهايتها قد حانت، والذي ساهم في هذا الشيء، هو نضال القائد أوجلان ونضال حزب العمال الكردستاني ومقاومة الكريلا والشعب الكردي، بتقديم تضحيات كبيرة، ولكن طاولة الستة يقولون أن هذا لا يشكل أمل كبير للشعوب وللقوى الديمقراطية، لماذا...؟ لأن كل ما يتم تطويرهم، يضعونه في خدمة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، يعني أن الشعب التركي يريد التخلص من حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية والقيام بالفعاليات والمسيرات والاحتجاجات ولكن طاولة الستة وبالأخص حزب الشعب الجمهوري يعرقل ذلك، ويقول بأن هناك تهلكة، ولذلك عليكم ألا تخرجوا للساحات، يقولون بأننا سنحل كل شيء وسنهزم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية عبر الانتخابات، بهذه الطريقة يشلّون حركة الشعب، ويفعلون بالضبط ما يريده حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، كلما وقع حزب العدالة والتنمية حزب الحركة القومية في مأزق، يساعدهم حزب الشعب الجمهوري ويخرجهم من هذا المأزق، وهذا يُظهِر حقيقتهم، لأنهم جميعًا يتخذون من سياسة الدولة التركية أساساً لأنفسهم، لديهم أيديولوجية ويعتبرونها أساساً لهم، عدا ذلك، أية خطوة يخطونها سواءً كانت الحكومة أو أحزاب المعارضة، فإنهم يكملون بعضهم البعض، ولا زالوا يسيرون على هذا الشيء، من الممكن أن يكون قد فهم الشعب الكردي ذلك وفي الجانب التركي أيضاً يفهم الشعب مع مرور الوقت ولو كانوا قليلين، ولذلك يجب عليه أن يقضي على سياسة الدولة الرسمية هذه، وهذا هو المطلوب من القوى الديمقراطية والاشتراكية، ليس باسم الديمقراطية والحرية بل باسم الاشتراكية، عزّزوا السلمية ضد الفاشية، تحركوا ضمن الحدود التي رسمها حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، يجب ألا يتحركوا ضمن هذا الحدود، فهذا ليس جيداً للقوى الديمقراطية والحرية وبالأخص للشعب الكردي والعلويين والمرأة وهي كارثة كبيرة.

حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لن نستطيع الاستمرار في الحكم

‏إن ‏حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وضعت حدوداً وتقول للجميع تحركوا ضمن هذا الحدود، تسمي كل من لا يخدمها بأنه إرهابي ويسعى لتقسيم تركيا، وتثبط من تأثيرهم من خلال العديد من التهم وتضعهم في خدمتها، اليوم ‏حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ‏ليست قوية كالسابق، يمكن أن تكون قد قامت ببعض الأشياء في الماضي من الخوف، الآن هي تنهار، ولذلك يجب ألا يرى أحد هذه الحكومة كالسابق، يمكن أن تمارس الظلم أكثر فأكثر، وكلما فعلت ذلك، تنهار أكثر وتقترب من نهايتها، ولكن لم تعد تملك القوة مثل السابق، لا تستطيع أن تستمر في سلطتها في كل شيء، يفكرون كيف سيخدعون الشعب وسيبقون في حكمهم، لأنهم يرون بأن نهايتهم قد اقتربت، وعلى الجميع أن يرى ذلك، وان يصعّد من النضال بشجاعة كبيرة، وتجميع كافة القوة المناهضة للفاشية، والاتفاق على بعض الأسس، أي كيف يكون العمل من اجل الديمقراطية ‏ضد الفاشية، فلو طوّرت القوى الديمقراطية المرحلة على هذا الأساس فستكون أكثر قوة، يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً على السياسة التركية، يمكن الا تكون قد استطاعت حتى الآن، ولكن اليوم هناك فرصة، القائد أوجلان وحزب العمال الكردستاني والكريلا بتضحيات كبيرة، فتحوا الطريق أمام هذا الشيء، المطلوب منهم هو السير على هذا الطريق، إذا قاموا بهذه الخطوة بشجاعة، فسيصبحون القوة الأولى، وبهذا الشكل لن تبقي لا حزب العدالة والتنمية في الحكم ولا طاولة الستة أن تقوم بالسياسة التي كانت تنتهجها تركيا، هذه حقيقة أن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ‏كانا ضمن السياسة التركية وتقوم بها على أعلى مستوى، وبهذا حين لم يكن هناك أحد يقوم بخطوات جديدة في هذه السياسة، كانوا يقومون بكل شيء، لن يستطيعوا فعل شيء أكثر من ذلك، هزيمتهم هي الأساس بالنسبة للجميع، يجب عليهم أن يناضلوا من أجل هزيمة حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية ولا يسمحوا أن يقع هذا النضال والتضحيات التي قُدّمَت في خدمة أشخاص آخرين، وفي السياسة الرسمية للدولة التركية، إذا تحركت القوى الديمقراطية بشجاعة، يستطيعون أن يتجهوا بتركيا نحو الدمقرطة، ‏ويستطيع بناء جمهورية ديمقراطية في تركيا، وحل مشاكل الشعوب ومن بينها الكرد والعلويين، والفرصة الآن مواتية، من يستطيع استغلالها، حزب الشعوب الديمقراطي هو من يستطيع، طبعاً، الكل يقول هذا، يقول يجب أن يكون حزب الشعوب الديمقراطي هو القائد، الكل يأمل ذلك، على حزب الشعوب الديمقراطي تحقيق هذا الأمل، ويضع هذه المهمة على عاتقه، وتجميع كافة القوى الديمقراطية المناهضة للفاشية، وتجعلها حركة نضالية ضد الفاشية لتعزيز الديمقراطية و الجمهورية الديمقراطية، إذا فعلوا هذا الشيء وأصبحوا ذات ثقل، فسيحدث تغيير في الوضع في تركيا.

يتبع...

(ف)