​​​​​​​جميع تطريزاتها مرتبطة بالطبيعة

يُعدّ المغزل اليدوي من أقدم الأدوات التي كانت تعتمد عليها النساء في مشغولاتهنّ اليدويّة، إذ كنّ يستخدمنه في غزل الصوف ثمّ حياكة الجوارب، وسجادة الصلاة ومعاطف الصوف.

ومن هؤلاء النساء، مرديا عبد الله (57 عاماً) من بلدة هيمو في قامشلو. تهتمّ مرديا بالمشغولات اليدويّة منذ أن كانت ابنة 14 ربيعاً. ولا زالت إلى الآن تنسج الملابس الصوفيّة لأحفادها. بالإضافة إلى حياكة الملابس لأفراد عائلتها، فإنّها تغدق على جيرانها وأقاربها أيضاً بالهدايا التي تصنعها بيديها.

أشارت مرديا إلى سعادتها عند الحياكة، وقالت: "إنّ العمل اليدويّ مسلٍّ جدّاً لا سيما في فصل الشتاء. إنّه يعدّ بمثابة صديقٍ لي، فأنا أشعر بفراغٍ عندما لا أفعل ذلك. لقد أصبح جزءاً من حياتي".

وأشارت مرديا إلى أنّها تحافظ على إرث أمّها من خلال الصناعة اليدويّة ولفتت إلى تراجع هذه الصناعة اليوم.

وفيما يتعلّق بتطريزات ونقوش منتوجاتها، قالت مرديا إنّها تعتمد غالباً على التطريزات التي تسمّى؛ فنجان قهوة، عنكبوت، الحريشة (أم أربعة وأربعين)، دوار الشمس، دريبان، الأزهار والحلقات، وتابعت حديثها قائلةً: "كل تطريزة مرتبطة بالطبيعة، ولأنّها تُصنع من قبل الأمهات فهي ترتبط بالحياة".

ANHA