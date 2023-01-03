​​​​​​​جمعية: قرابة 20 ألف مواطن من جنوب كردستان هاجروا إلى الاتحاد الأوروبي

وقال رئيس الجمعية، بكر علي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، إن " 19 ألفاً و200 مواطن من إقليم كردستان، قد هاجروا إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق السواحل التركية وعن طريق الحدود البيلاروسية".

وأشار إلى أن "تسجيل عدة ظواهر للحصول على تأشيرة الدخول منها بمقابل مالي، وكما هو منتشر بشكل ملحوظ الحصول على تأشيرة الدخول البوسنية"، مبيناً أن "المواطنين قصدوا دول الاتحاد الأوروبي عبر هذه الطرق".

وتابع علي "2300 شخص من سكان إدارة منطقة رابرين المستقلة من مجموع المواطنين المهاجرين من إقليم كردستان إلى أوروبا"، واصفاً منطقة رابرين أن لها حصة الأسد في الهجرة، والتكبد بالخسائر البشرية بين صفوف المهاجرين.

ونوه إلى أن "29 مواطناً وغالبيتهم من فئة الشباب لقوا حتفهم خلال محاولة الهجرة لأوروبا عام 2022 من بينهم 7 أشخاص من سكنة إدارة منطقة رابرين"، مضيفاً "قد تمكنا من إعادة جثث بعضهم، وأن جزءاً منهم مفقودون ومجهولو المصير ونبذل الجهود مع حكومة الإقليم لإعادة جثثهم".

(م ش)