​​​​​​​جمعية تعاونية زراعية في عامودا تحقق لمساهميها الاكتفاء الذاتي من الغذاء وفرص عمل

عاماً بعد عام، تزداد أعداد الجمعيات والمشاريع التعاونية المجتمعية في شمال وشرق سوريا، وعلى وجه الخصوص الزراعية منها، كون الزراعة تعتبر العصب الاقتصادي الرئيس لسكان المنطقة ولها دور في تطوير وتعزيز الإنتاج المحلي واقتصاد المنطقة.

ولهذا الهدف افتتحت، لجنة الاقتصاد لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، جمعية تعاونية زراعية لعوائل الشهداء في قرية سنجق سعدون جنوبي مدينة عامودا بـ10 كم في مقاطعة قامشلو، لتعد اليوم من أحدى الجمعيات التعاونية الناجحة لتأمين الاكتفاء الذاتي، تأمين فرص العمل.

وبحسب القائمين على الجمعية، تبلغ مساحة الأرض التي تزرعها الجمعية 20 دونماً، تضم مدجنة و10 بيوت بلاستيكية زرعت فيها أنواع مختلفة من الخضار مثل "الخيار، والفليفلة، والبطاطا، والبطيخ".

يعمل فيها 8 من عوائل الشهداء، وتعتبر أكبر جمعية تعاونية زراعية في الناحية.

وللحديث عن تفاصيل المشروع، بين الإداري في المشروع، نزار شاكر، أن المساحة المزروعة في المشروع موزعة بين؛ 10 بيوت بلاستيكية، مساحة كل واحد منها 0.5 دونم، و6 دونمات مزروعة بالبطاطا، ودونم مزروع بالبطيخ، فيما توجد مدجنة توقفت مؤقتاً عن العمل، يزودهم بئران بالمياه.

وحول الإنتاج قال شاكر: "المحصول كان ناجحاً بنسبة كبيرة، وتم قطف وجبة واحدة من إنتاج الخيار، وبلغت كميتها 650 كغ تم توريدها إلى أسواق المنطقة، فيما سيكون الإنتاج أغزر في الأيام المقبلة."

توفير فرص عمل

وعن أهمية المشروع بالنسبة للعوائل الكادحة فيه، قال وارشين أحمد عضو مجلس عوائل الشهداء من قرية سنجق خليل، الذي يعمل ويشرف على قسم زراعة البطاطا مع زوجته: "إن المشروع ذو أهمية استراتيجية كبيرة، ويوفر فرص عمل كريمة ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة من ناحية الخضروات وذلك برفد الأسواق بالمنتوجات الزراعية".

وعن واقع القسم الذي يشرف عليه ويعمل فيه (محصول البطاطا على مساحة 6 دونمات) أضاف: "الآن وضعها جيد وهي تنمو بشكل مستقر ونعمل الآن على تنظيفها والاهتمام بها وسقايتها، وسينضج المحصول بعد شهر ونصف، وسيتم توريده إلى الأسواق بأسعار مناسبة".

توفير دخل اقتصادي جيد

جميلة خلف، العاملة في المشروع، أشادت بأهمية المشروع، قائلةً: "خلال عملي مع عائلتي هنا، بات لنا دخل اقتصادي جيد، واستطعنا الاعتماد على أنفسنا في العمل بين الأرض والزراعة، إنتاجنا نظيف وأسعاره جيدة، وسيكون خطوة في وقف الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ونشكر لجنة الاقتصاد على هذا المشروع ونتمنى أن يزداد عدد هكذا مشاريع في المنطقة، لما لها من فائدة على المجتمع بأكمله".

(ك)