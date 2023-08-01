​​​​​​​جمعية حقوق الإنسان: لم ترد معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 29 شهراً

كشف المركز العام لجمعية حقوق الإنسان تقريره بخصوص الانتهاكات الحاصلة في سجون دولة الاحتلال التركي خلال عام، أكد فيه عدم ورود أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 29 شهراً، وبناء السلطات التركية 22 سجناً جديداً خلال عام 2022، ليصل عدد السجون فيها إلى 407، وأنها بصدد افتتاح 20 سجناً جديداً خلال الفترة القادمة.

وأوضح التقرير أن عدد المعتقلين في سجون الدولة التركية يبلغ نحو 361 ألفاً، بينهم أكثر من 2500 طفل، وأكثر من 6 آلاف ممن تتجاوز أعمارهم الـ 65 عاماً.

كما ذكر وقوع أكثر من 11 ألف انتهاك لحقوق المعتقلين، ومن بينها الحق في تلقّي العلاج، مشيراً إلى أن السلطات التركية ترفض الإفراج عن المعتقلين المرضى، على الرغم من التقارير الطبية التي توصي بإخراجهم.

وأكد التقرير أنه حتى ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجزون في حجرات انفرادية في سجون الفاشية.

(ل م)