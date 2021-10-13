​​​​​​​جمعية دعم ومساعدة عوائل مفقودي مهد الحضارة: السلطات التركية تماطل في تسليم جثامين شهداء الكريلا إلى ذويهم

وحسب ما نقلته وكالة أنباء الفرات فقد تحدث الرئيس المشترك للجمعية في شرناخ، سرهات كوجوك، عن الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال التركي بحق جثامين الكريلا الشهداء وبحق ذويهم.

و أشار سرهات كوجوك إلى العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال التركي أمام ذوي الكريلا وقال: "نواجه الكثير من العراقيل والضغوطات منذ اليوم الذي وصلنا فيه إلى المكتب وحتى الآن، حيث قدمت العديد من العائلات من عواصم تركيا ومدن كردستان إلى ناحية شرناخ لاستلام جثامين أبنائهم الشهداء؛ وتتوجه العائلات التي ترى على وسائل التواصل الافتراضي والتركية أن أبناءها قد استشهدوا في الحرب، إلى ناحية شرناخ، إلا أنهم لا يستلمون جثامين أبنائهم بعد التعرف عليهم، بذريعة أنهم يريدون عينة من دمهم لفحص الحمض النووي DNA وهذا الفحص يحتاج إلى ما يقارب الـ 10 إلى 15 يوماً حتى يتم الحصول على النتيجة، لكن السلطات التركية تتعمد في تعذيب العوائل وتتعمد في جعلهم ينتظرون نتائج الفحص لمدة 6 إلى 7 أشهر بالرغم من حصولها على النتيجة بمدة قصيرة، كما أنها تلجأ إلى دفن الجثامين في مقابر من لا أحد لهم دون غسلها أو القيام بواجبات دينية".

وأكد كوجوك أن العائلات التي لا تستلم جثامين أبنائها تعيش ضغوطات نفسية مستمرة، وأنهم يقدمون ما بوسعهم لمساعدة هذه العائلات؛ مشيراً إلى أن "السلطات التركية تتعمد في ممارسة سياسة المماطلة وعدم تسليم جثامين الكريلا الشهداء لذويهم إلا بعد شهور، وعند تسليمها يشترطون حضور الأب والأم وبضع أشخاص فقط للمشاركة بمراسم الدفن؛ في ممارسات منافية للوجدان والضمير، فبعد تسببهم باستشهاد الكريلا يقدمون على تعذيب ذويهم ولا يسمحون لهم باستلام جثامين أبنائهم ودفنها وفقاً لمراسم مهيبة تليق بهم".

(ف)