وبحسب ما نقلته وكالة روج نيوز، فإن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، أكدت أن سلطات باشور مارست أقسى أنواع العنف المفرط ضد وسائل الإعلام التي كانت تغطي التظاهرات السلمية في السليمانية.

وقال رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إبراهيم السراج، إن السلطات "منعت وبقوة كل الصحفيين ووسائل الإعلام من إجراء أي تغطية للانتهاكات التي مارستها سلطات الإقليم في ظروف بالغة الخطورة لا تخلوا من التهديدات والعنف المفرط ضد وسائل الإعلام".

واستغربت الجمعية من عدم تفاعل المنظمات الدولية المختصة من التعاطي مع تلك الانتهاكات بمهنية أو حتى إصدار تقارير عن تلك الاعتداءات التي تعرضت لها وسائل الإعلام في السليمانية.

وكانت السلطات الأمنية في السليمانية، قد اعتقلت يوم أمس الأربعاء، اثنيّن من مراسلي وكالة روج نيوز (Rojnews) أثناء تغطيتهما للمظاهرات الطلابية في المدينة.

وعلّقت الوكالة قائلة: إن"مراسليّنا برهم لطيف وبروا أسعد، اللذين كانا يغطيان الاحتجاجات في مدينة السليمانية، مفقودان منذ ساعات المساء ولم يتم الحصول حتى الآن على أي معلومات عنهما".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان، إنهما اعتقالا من قبل قوات أمنية، فيما لم يتم تأكيد الجهة المسؤولة عن الاعتقال.

وأضافت: " لقد أبلغنا مركز مترو وفرع نقابة الصحفيين في السليمانية بفقدان مراسلينا لإبلاغ المنظمات الدولية في أسرع وقت ممكن،" مشددة "أن حماية وسلامة مراسليّنا تقع على عاتق لجنة أمن السليمانية وندعوها لتحديد مصيرهما على الفور".

(س ر)