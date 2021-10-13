​​​​​​​جمعيات تونسية تحذر من مساعي حركة النهضة لتضليل الرأي العام العالمي

واعتبرت الجمعيات في بيان، أن مساعي النهضة وصمة عار على جبين هؤلاء السياسيين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011.

وأدان البيان تحريض دول أجنبية على التدخل في الشؤون التونسية، كما شجب تمادي أحزاب وشخصيات سياسية في دعوة دول أجنبية إلى "انتهاك السيادة التونسية".

ومن أبرز الجمعيات الموقعة على البيان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، وجمعية "لا سلام بدون عدالة"، وجمعية "التلاقي للحرية والمساواة"، والجمعية التونسية للحراك الثقافي، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.

أتي ذلك فيما باشرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مهامها على رأس الحكومة عبر إجراء جملة من اللقاءات والاستقبالات مع عدد من الوزراء الجدد.

(م ش)