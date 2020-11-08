​​​​​​​جمعة كالو: بالرئاسة المشتركة نستطيع المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية

قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الشهباء جمعة كالو " نستطيع أن نقول إن هذه المطالب ليست مطالب (ENKS) بقدر ما هي مطالب الدول الرأسمالية العالمية التي حاولت عبر التاريخ اضطهاد المرأة ومنعها من اتخاذ دور فعال في المجتمع في كافة مجالات الحياة، وجعلها كالسلعة التجارية وأداة للدعاية، والغاية من ذلك سلب قوة المجتمع"، مضيفًا " بالرئاسة المشتركة نستطيع المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والإدارة الصحيحة ".

وأضاف كالو " للأسف (ENKS) واقع تحت تأثير أجندات السلطات التركية المعروفة عبر التاريخ وإلى الآن بأنها أداة الرأسمالية العالمية في الشرق الأوسط، لتنفيذ المجازر بحق كافة شعوب المنطقة وبحق المرأة بشكل خاص".

(م)

ANHA