وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي"، اليوم الأحد، تنفيذ "عملية (كسر الحصار الثانية) التي استهدفت العمق السعودي بدفعةٍ من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة".

وقال الناطق باسم القوات الحوثية، العميد يحيى سريع في بيان: "إن العملية شملت في مرحلتها الأولى قصف عدد من منشآت العدو السعودي الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في الرياض وينبع ومناطق أخرى، فيما استهدفت العملية أيضاً بمرحلتها الثانية عدداً من الأهداف الحيوية والمهمة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وصامطة وظهران الجنوب".

وأعلنت جماعة أنصار الله "امتلاكها إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عدداً كبيراً من الأهداف الحيوية قد تستهدف في أي لحظة"، وحذرت السعودية "من تبعات استمرار الحصار (الغاشم) على منشآته ومشاريعه الاقتصادية"، بحسب ما نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وفي سياق متصل، أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، في بيان، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، بحسب ما أفادته شبكة "سكاي نيوز عربية".

كما تم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة في وقت سابق أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية، وأحبط التحالف هجوماً لجماعة أنصار الله، على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.

وقال التحالف إن جماعة أنصار الله "استهدفت محطة الغاز بخميس مشيط، كما تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين".

وأشار التحالف إلى حدوث أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجوم ولا خسائر في الأرواح، واصفة الهجمات بأنها "رد على الدعوة الخليجية ورفض لجهود ومبادرات السلام".

(ل د)