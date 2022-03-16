أعلنت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا انضمامها إلى حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" عبر بيان قرئ في 12 كانون الثاني في مدينة قامشلو، وأوضحت أنها ستنظم فعاليات مستمرة في كل المؤسسات والمنظمات والقرى والمدن، وستجمع التواقيع بهذا الصدد، من أجل إزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK من "قائمة الإرهاب".

بعد الانتهاء من الحملة التي أطلقها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، لجمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال من "قائمة الإرهاب"، كشف حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم نتائج حملته، عبر بيان للرأي العام، قرئ أمام مركز الحزب الواقع وسط الناحية من قبل الإدارية في مكتب الحزب بالناحية، فاطمة مشعل.

جاء في مستهل البيان "نظمت ناحية جل آغا فعاليات لجمع التواقيع ضمن سياق حملة المبادرة الشعبية للمطالبة بإزالة حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، لنؤكد بأن حزب العمال الكردستاني هو أكثر الحركات جماهيرية في كردستان والشرق الأوسط".

البيان أكد أن حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية تمكن من جمع 16 ألف و284 توقيع، من الأهالي عبر زيارة 8000 منزل في أكثر من 53 قرية ومركز الناحية، مطالبين بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

وفي الختام دعا البيان إلى تصعيد النضال لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، ووصفه البيان بـ "حزب يناضل من أجل العيش المشترك وأخوة الشعوب والحرية والمساوة" وأطلق عليه اسم حزب الشعب".

(كروب/آ)

ANHA