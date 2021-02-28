​​​​​​​جمع 5 آلاف توقيع لحرية القائد أوجلان في تل حميس

هذا واعتقل القائد عبد الله أوجلان عام 1999، خلال مؤامرة دولية، ويعيش منذ أكثر من 22عامًا في عزلة مفروضة عليه داخل زنزانة انفرادية بسجن جزيرة إمرالي التركية.

وكان أهالي ناحية تل حميس قد انضموا إلى حملة جمع التواقيع للمطالبة بحرية القائد أوجلان، التي انطلقت في الـ 29 من تشرين الأول 2020.

هذا ولا تزال الحملة الموجهة إلى كل المثقفين والسياسيين والإعلاميين والديمقراطيين من كافة شعوب المنطقة مستمرة، حيث جمع أهالي ناحية تل حميس 5 آلاف توقيع.

وفي الصدد، قال عضو لجنة الشبيبة في مجلس ناحية تل حميس، عطا الله السبع "إنهم جمعوا إلى هذه اللحظة ما يقارب الـ 5 آلاف توقيع من أهالي ناحية تل حميس وريفها، من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان".

وأوضح "أنهم سيتوجهون إلى كومينات الناحية بعد الانتهاء من المجلس، وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من التواقيع".

(ش أ/س ر)

ANHA