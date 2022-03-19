كشف حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو، نتائج حملة جمع التواقيع في كركي لكي وبلدتي مصطفاوية وعرعور.

وبعد الانتهاء من الحملة في كركي لكي التي شاركت فيها لجنة من حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس الشعب في ناحية كركي لكي ومؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية السورية، أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، بياناً إلى الرأي العام للكشف عن حصيلة الحملة في كركي لكي.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي، مصطفى مام خير، وذلك أمام مكتب الحزب في كركي لكي، جاء فيه:

"بادرت لجاننا في ناحية كركي لكي وقراها إلى جمع تواقيع لإزالة اسم حركتنا الكردية (حزب العمال الكردستاني) من "قائمة الإرهاب"، وقد تجاوبت المكونات كافة مع الحملة وانضمت لها وبلغ عدد التواقيع 26 ألفاً".

تابع البيان "إننا نوصل صوتنا إلى الرأي العام العالمي ونقول كفى ظلماً على شعبنا الكردستاني".

في الختام، شكر مام خير كافة المؤسسات المدنية ومجالس الشعب والأهالي لمشاركتهم في الحملة.

(ك-ع/ف)