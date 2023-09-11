​​​​​​​جلسة توعوية بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع

نظّم مجلس تجمع نساء زنوبيا، اليوم، جلسة توعوية بمخاطر المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع، حضرها أهالي بلدة الحوس الواقعة في الجهة الشرقية من مدينة الرقة، ولجنة المرأة في مجلس الشعب بالبلدة.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم وزعت بروشورات توعوية على الحضور، وأشارت بعدها عضوة منسقية تجمّع نساء زنوبيا، حفيظة ملا، إلى تأثير الحرب الخاصة على المجتمع ودوره الكبير في الترويج ونشر المخدرات، إذ تعتبر المخدرات إحدى وسائلها.

ونبهت إلى أن مروجي المخدرات يستهدفون الفئة الشابة وبشكل خاص الطلبة، وقالت: "فإذا كان هناك شخص يتعاطى فإنه سيؤثر على من حوله".

مشيرة إلى دور الأهالي في توعية أولادهم بمخاطر هذه الآفة.

بينما شددت عضوة لجنة الصلح في مجلس تجمع نساء زنوبيا، أمينة الجاسم، إلى وجوب مراقبة الأم لتصرفات أولادها، وتوعيتهم بمخاطر المخدرات.

من جانبها، تطرقت الإدارية في قوى الأمن الداخلي، آية محمد، إلى أنواع المخدرات، وكيف يتم تهريبها إلى مناطق الإدارة الذاتية بهدف تشويه صورتها.

وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة فعاليات أطلقها مجلس تجمع نساء زنوبيا، في الأول من شهر آب الفائت وتستمر لشهرين، للتوعية بمخاطر المخدرات ومكافحته، تحت شعار "معاً لنحمي مجتمعنا ونحقق الأمان".

(م خ/ي م)

ANJA