نظّم مجلس المرأة السورية في شمال وشرق سوريا، بالتنسيق مع منظمة تارا، جلسة حوارية حول "أهمية العمل التطوعي" وذلك في مقرّه وسط مدينة الرقة.

وشارك في هذه الجلسة عضوات من مجالس المرأة والكومينات في الرقة، وناشطات نسويات وعضوات مكتب الشؤون الدينية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدثت عضوة منسقية مجلس المرأة السورية، فيروز خليل، عن العمل التطوعي، ومعنى الكومين الذي يمثّل أهمية العمل التطوعي في بناء المجتمع وخدمته.

فيروز، أشارت إلى دور المرأة الكبير في القيام بعملها تطوعياً على مر التاريخ، وقالت:" الآن يجب أن تكون جديرة بالعمل التطوعي ضمن الكومين لبناء مجتمعها".

وعن نجاح الكومين كخلية اجتماعية في شمال وشرق سوريا، أكدت فيروز أن المطالبة بالإدارة الذاتية، والدعم المعنوي من نساء شمال شرق سوريا لنساء السويداء، دليل على أن فكرة الكومينات والعمل التطوعي ضمنها، أثبتت نجاحها في المجتمع.

بعد ذلك تم التطرق لتنظيمات نسائية، وأشارت نساء مشاركات أن التنظيم يمكّن من دور المرأة سياسياً واجتماعياً وثقافياً وصحياً، ويدعم المرأة بقوة في هذا المجتمع.

واختُتمت الجلسة بعد سلسلة من النقاشات والاقتراحات من قبل النساء الموجودات منها؛ تشكيل فرق نسائية تطوعية لزيارة المخيمات والنظر بأوضاعهم، واحتياجاتهم الأساسية، والعمل على دعم المرأة.

(أع/سـ)

ANHA