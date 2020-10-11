​​​​​​​جلسة المسار الدّستوريّ اللّيبي تنطلق في القاهرة

وافتتح الأفرقاء اللّيبيون عصر اليوم الأحد جلسة المسار الدستوري التي تعقد برعاية الأمم المتحدة.

وأكّد رئيس المخابرات المصرية العامة اللّواء عباس كامل في كلمة ألقاها خلال الجلسة على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيداً عن أي تدخّلات خارجية.

وشدد على أنّ أيّ حل يجب أن يكون على أساس ليبي ليبي، ويحافظ على وحدة البلاد، التي غرقت ولا تزال في الفوضى منذ العام 2011، وأوضح أنّ المسار الدستوري يدعو لإيجاد حل سياسي شامل.

ومن المزمع أن تستضيف القاهرة لمدة 3 أيام اجتماعات تضم ممثّلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري.

(س ر)