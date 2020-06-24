​​​​​​​JKŞ :  ندعو النساء الخروج إلى الشوارع والانتفاض في وجه الاحتلال

وجاء ذلك في بيان كتابي أصدرته المرأة الشيوعية الثورية JKŞ إلى الرأي العام.

ونص البيان:

"هاجمت الدولة التركية المحتلة كوباني في 23 يونيو، ونتيجة لهذا الهجوم استشهدت 3 مدنيات، لقد أظهرت الدولة التركية المحتلة مرة أخرى عداءها للنساء، فمثلما اختطفت النساء في عفرين وقتلتهم على يد عصابات الدولة التركية، استمرت في ذلك، وارتكبت مجزرة استهدفت النساء في كوباني على وجه الخصوص.

إن الدولة التركية بالتأكيد لا ترتكب هذه المذابح دون علم القوات الدولية، مهما كانت الدولة التركية مذنبة فإن القوة الإمبريالية الدولية اليوم مثل روسيا مذنبة أيضاً، بموافقتها ومراقبتها الصامتة، وهي متواطئة وشريكة في ارتكاب هذه المجزرة.

تريد الدولة التركية المحتلة وجميع القوى الدولية كسر أساس الثورة من خلال استهداف إرادة المرأة، حيث إن هذا الهجوم هو ضد جميع النساء المضطهدات.

لذلك ندين هذا الهجوم الذي استهدف ثلاث نساء مدنيات، وندعو جميع النساء في كل مكان إلى النزول إلى الشوارع والمطالبة بمساءلة مرتكبي هذه المجزرة.

كما يجب محاسبة الدولة التركية المحتلة وحلفاءها على جرائم الحرب هذه، وعلى أعمالهم الشنيعة المرتكبة ضد النساء بشكل يومي.

نقول، نحن النساء الشيوعيات الثورياتJKŞ إننا سندافع عن ثورتنا من خلال الدفاع عن إرادة المرأة ضد هجمات المحتلين عن طريق تقوية إرادة الدفاع عن النفس، وإن نار قلب كل النساء ستصبح قوة مقاومتنا، وسوف تنكسر على رأس العدو، النساء الثلاث اللواتي استشهدن على يد الدولة التركية الفاشية في كوباني خالدات".

وختتم البيان بالقول "الموت للاحتلال، عاشت ثورة المرأة".

(س و)

ANHA

