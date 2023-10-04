​​​​​​​جهود لجنة التربية والتعليم في الرقة من شأنها النهوض بالمستوى التعليمي بشكل منظم

ضمن جهودها للنهوض بالمستوى التعليمي تعمل لجنة التربية والتعليم في الرقة جاهدة لإعادة بناء المدارس التي تعرضت للدمار أثناء تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش حيث عملت على تأهيل المدارس التي تعرضت للدمار بشكل كلي وجزئي بالإضافة لوضع مخطط لبناء مدارس جديدة ضمن مشاريعهم لعام 2024.

وبهذا الصدد أجرت وكالتنا لقاءً مع الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في مدينة الرقة خلف المطر الذي أكد " منذ تأسيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني تعمل اللجنة على إعادة بناء المدارس التي تعرضت للدمار الكلي والجزئي حيث كان للمدارس النصيب الأكبر من الدمار".

هذا وبنيت في مدينة الرقة خلال العام الدراسي الجديد، 15 مدرسة جديدة، فيما رممت 65 مدرسة ترميماً كلياً و122 مدرسة ترميماً جزئياً.

وبحسب المطر فإن العام الدراسي 2023-2024 شهد افتتاح 397 مدرسة استقبلت الطلبة من مختلف المراحل الدراسية.

ولفت خلف المطر " ضمن مشاريع لجنة التربية والتعليم لعام 2023 هناك 4 مدارس تم انطلاق العمل بها وهي قيد التنفيذ والمدارس هي " مدرسة الرشيد الابتدائية والرشيد الثانوية والسباهية ومدرسة البتاني وهي قيد انطلاق العمل".

فيما وضعت اللجنة مخططاً لبناء 3 مدارس خلال عام 2024هي "مدرسة خالد بن الوليد وإسماعيل باقر ومدرسة حزيمة في الريف الشمالي للمدينة".

الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم أشار إلى أن مشاريع عام 2024 ستكون مستهدفة لمدارس الريف، بينما ركزت خلال 2023 على مدارس المدينة حيث كانت هناك 27 مدرسة مدمرة كلياً و 7 شبه مدمرة وخارج الخدمة.

مؤكداً أن بناء وتأهيل المدراس جرى حسب الحاجة وتوزع الطلبة الجغرافي ضمن المدينة.

وبحسب لجنة التربية والتعليم في الرقة، استفاد 15 ألف طالب/ ة من المدارس التي تم تأهيلها، في حين أن هناك حاجة لمدارس أخرى نتيجة الازدحام في بعض المدراس وتم رفع مقترح لإدارة المدارس العامة لتفعيل نظام الفوجين.

(سـ)

ANHA