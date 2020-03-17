​​​​​​​جهود حثيثة لمنع انتشار فيروس كورونا

تتخذ هيئتا الصحة والبلديات في إقليم الجزيرة كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي بات وباءً عالمياً، وفي هذا الصدد، فقد باشرت ومنذ يومين بحملة تعقيم المؤسسات والمرافق العامة، واليوم وكإجراء وقائي تم تعقيم كافة المراكز الأمنية والمؤسسات المدنية في ناحيتي تل براك وتل حميس بمعقم بيو باك.

ويأتي هذا الإجراء بعد اتخاذ الإدارة الذاتية جملة من القرارات لدرء وصول فيروس كورونا إلى شمال وشرق سوريا، عقب الإعلان عن وجود حالات في البلاد المجاورة، ولم تسجل حتى الآن أية إصابة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وعلى أثر القرارات سارعت بلدية الشعب ولجان الصحة إلى إغلاق سوق الأغنام في ناحيتي تل حميس وتل براك، الذي يرتاده بشكل يومي الآلاف من الأهالي، ومنعت الأسواق المتنقلة القادمة من الخارج للبيع يوم الاثنين في تل حميس، ويوم الأربعاء في تل براك، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي.

وشكّلت الإدارة الذاتية "خلية الأزمة"، لمجابهة فيروس كورونا ورشةً بأدوية معقمة ومضادة للفيروس الذي سبب هلعاً عالمياً، وأخذت عدة تدابير تطمئن فيها الأهالي.

حملتين لتعقيم وتنظيف في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

ومنعاً لانتشار خطر فيروس كورونا بين الأهالي، أطلقت لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي بالتعاون مع بلدية الشعب في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية حملة لتعقيم مدارس الحي، كإجراءات احترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وبلغ عدد المدراس التي تم تعقيمها 9 مدارس، بالإضافة إلى مركز لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي لدرء خطر الفيروس قدر المستطاع.

الحملة بدأت بمشاركة عمال بلدية الشعب ومعلمي المدراس في الساعة الـ 10.00.

وأكدت مريم حمو إحدى المشرفات على عملية التعقيم أن عملهم سيستمر إلى حين تغطية كافة المدارس ضمن حيي الشيخ مقصود والأشرفية دون استثناء، كما ناشدت الأهالي بوجوب التعاون في مسألة الحفاظ على النظافة العامة والشخصية.

ومن جانب آخر أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي، مكتب حلب عن البدء بحملة تنظيف لشوارع الحي بمشاركة العشرات من أهالي الحي، والتي ستستمر لتغطي كافة الرقعة الجغرافية لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، بالإضافة إلى توعية الأهالي بضرورة النظافة العامة.

(كروب/أ ب)

ANHA