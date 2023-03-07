​​​​​​​جهات تربوية وتعليمية تحمل القوى الدولية مسؤولية جريمة تسميم الطالبات في إيران

وجاء ذلك خلال بيان مشترك لإدارة المدارس في مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، ولجنة شلير لحماية الطفل، اليوم الثلاثاء، في مدرسة الشهيد عكيد بناحية الأحداث بالمقاطعة، قرئ من قبل عضوة مكتب إدارة المدارس، عروبة خليل.

وأشار البيان أن الذهنية التي ترتكب اليوم في إيران تلك الجرائم بحق النساء، هي استمرار للذهنية السلطوية الذكورية التي تحاول النيل من عزيمة وإرادة المرأة، كما وأشار إلى ما تشهده إيران من حالات تسميم الطالبات بالغازات.

ولفت البيان إلى تاريخ الدولة الإيرانية حيال التمييز الجنسي "تاريخ النظام الإيراني معروف بالتحيز الجنسي ضد المرأة، فمن جهة تحت مسمى الإسلام الراديكالي، يتم تطبيق الانصهار الثقافي في جميع المؤسسات والمجالات الاجتماعية، ومن جهة أخرى قوانين الإعدام والسجن المؤبد والاستسلام؛ تضيق الخناق على أنفاس المجتمع وتقتل الحياة".

ونوه البيان أن الانتفاضة التي تشهدها إيران بريادة المرأة؛ جاءت كنتاج لسياسة الإبادة التي تتبعها الدولة الإيرانية "كلما تزداد حدة العنصرية في إيران تزداد احتمالية نهاية هذا النظام، إذا نُفي الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة في النظام الإيراني سيؤدي إلى قيام مرحلة جديدة يتم فيها بناء نظام فعال قائمٌ على حماية الحقوق، وانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية التي حدثت في شرق كردستان؛ هي بداية هذه المرحلة الجديدة، إن ما يحدث في إيران ليس بواقعة جديدة إنما حدثٌ مستمرٌ منذ نشأة الدولة الإيرانية".

وحمّلت إدارة المدارس في مجلس مقاطعة الشهباء وعفرين، ولجنة شلير لحماية الطفل، منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، مسؤولية الجرائم التي ترتكب في إيران بحق الطالبات، وأدانت صمتها، الذي اعتبرتاه تمهيداً لكارثة بشرية.

(أم)

ANHA