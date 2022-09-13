​​​​​​​جبهة تحرير تيغراي: ضربة جوية إثيوبية استهدفت ميكيلي عاصمة الإقليم

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم "جبهة تحرير تيغراي"، جيتاشيو رضا: إن "الطائرات المسيرة لآبي أحمد استهدفت حرم أدي هاكي في جامعة ميكيلي"، والتي تقع في ميكيلي عاصمة تيغراي.

وأوضح كينديا جيبريهيوت، متحدث آخر باسم الجبهة، أن جامعة ميكيلي "قصفت" ما أدى إلى إصابات وأضرار مادية، لافتا إلى أن "هذه الضربة تأتي بعدما شكلت حكومة تيغراي فريق تفاوض وأعلنت أنها على استعداد لإجراء محادثات سلام"، بحسب وكالة فرانس بريس.

في حين أشار كيبروم جبريسيلاسي، رئيس مستشفى في منطقة تيغراي، إلى أن "ميكيلي أصيبت بهجوم بطائرة مسيرة" في وقت مبكر من صباح اليوم، موضحاً أن "جريحاً وصل إلى مستشفى أيدر، ولم يعرف بعد العدد الإجمالي للضحايا"، فيما لم تعلق الحكومة الإثيوبية على هذه المعلومات.

ويأتي ذلك بعد يومين على إعلان "جبهة تحرير تيغراي" استعدادها للمشاركة في محادثات سلام على أثر وساطة من الاتحاد الإفريقي مع حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، لوقف حرب مستمرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

(د ع)