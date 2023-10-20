تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس، كما كثّف حزب الله من قصفه لقواعد عسكرية إسرائيلية، وكذلك اعترضت مدمرة أميركية في البحر الأحمر صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثي كانت موجهة إلى إسرائيل، ما يثير مخاوف من أن تتحوّل هذه الحرب إلى جبهات متعددة محتملة ضد إسرائيل.

وفي السياق، وصلت حصيلة القتلى الإسرائيليين نتيجة عملية حماس إلى أكثر من 1400 إسرائيلي، فيما أودى القصف الإسرائيلي حتى الآن بحياة 3785 فلسطيني في غزة، وسط استعدادات إسرائيلية لاجتياح بري واسع النطاق في قطع غزة.

وتشير التقارير إلى أن خطر توسّع الحرب بين إسرائيل وحماس، بات أكثر احتمالاً، حيث يواصل حزب الله قصف المناطق الشمالية لإسرائيل، وكشف الجيش الإسرائيلي اليوم، أن سلطة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت عن تفعيل خطة إخلاء سكان بلدة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة إكس "تمت المصادقة على تفعيل الخطة من قبل وزير الدفاع يؤاف غالانت".

كما تصاعد العنف في الضفة الغربية مؤخراً، إذ قُتل أكثر من 70 فلسطينياً في أعمال عنف بالضفة منذ السابع من تشرين الأول، وألقت إسرائيل القبض على أكثر من 800 شخص.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية داهمت ونفذت ضربة جوية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل في العملية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن شرطياً قُتل أيضاً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه في حالة تأهب قصوى ويستعد لإحباط هجمات من بينها هجمات قد ينفذها مسلحو حماس في الضفة الغربية.

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس لرويترز إن حماس تحاول: "إقحام إسرائيل في حرب على جبهتين أو ثلاث جبهات"، بما في ذلك الحدود اللبنانية والضفة الغربية. ووصف مستوى التهديد بأنه "مرتفع".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن "المدمرة يو إس إس كارني أسقطت يوم أمس 3 صواريخ وعدداً من المسيّرات أطلقها الحوثيون من اليمن".

وقال مسؤولون أميركيون، يوم أمس، إن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت لهجمات متكررة في الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي تتأهب فيه تحسباً لنشاط جماعات مدعومة من إيران مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل وحماس، وإرسال الولايات المتحدة سفناً حربية لمنطقة الشرق الأوسط على مدى الأسبوعين المنصرمين، بما شمل حاملتي طائرات وسفناً أخرى ونحو ألفين من مشاة البحرية الأميركية، والتي أعقبها تزايد الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا.

ويوم أمس، استهدفت طائرات مسيّرة وصواريخ قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية وقوات دولية أخرى في غرب العراق وسمع دوي عدة انفجارات في القاعدة.

وقالت الشرطة العراقية يوم الخميس إن عدداً من الصواريخ ضرب قاعدة عسكرية أخرى تستضيف قوات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، لكن الشرطة لم تقدم مزيداً من التفاصيل عن الواقعة.

وفي سوريا، أفادت أنباء بأن هجومين منفصلين بالصواريخ استهدفا حقل العمر النفطي وخط الغاز الواصل إلى معمل كونيكو للغاز الطبيعي، وهما موقعان تتخذهما القوات الأميركية قواعد لها في ريف دير الزور.

(م ش)