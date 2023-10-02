​​​​​​​جامعيون في هولير يحتجون على سياسة PDK

احتج طلبة الجامعة التقنية في هولير على عدم صرف سلطات جنوب كردستان المعونة الشهرية للطلبة، وناشد الطلاب المؤسسات المعنية لمنحهم معوناتهم في أسرع وقت ممكن، بحسب ما نقلته روج نيوز.

وضم الاحتجاج طلبة الجامعة التقنية في هولير، قسم الطب والهندسة وإدارة الأعمال، والبالغ عددهم حوالي 4000 طالب على عدم دفع المعونة الشهرية.

وأدلى أحمد كريم، نيابة عن الطلاب بتصريح للصحافة، وقال فيه: "إن عدم توزيع المعونة الشهرية للطلاب أثّر على دراستنا، وإن وضع عائلاتنا ليس جيداً بما يكفي لإعالتنا".

وتابع: "لم يتم دفع المعونة الشهرية للطلاب لأربعة أشهر متتالية ووضع الطلاب صعب جداً"، مضيفاً: "يُعدّ نقص الأقسام الداخلية ونقص الخدمات في تلك الأقسام من بين المشاكل الأخرى التي يواجهها الطلاب، ولذلك نطالب بزيادة عدد الأقسام الداخلية وتوفير أماكن للطلبة خارج المدينة".

ودعا أحمد كريم، سلطات جنوب كردستان التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK لدفع المعونة الشهرية للطلاب، واختتم حديثه بقوله: إن "المطلب الوحيد للطلاب هو دفع معوناتهم، وإذا لم يتم تلبية هذا المطلب سنلجأ إلى طرق أخرى".

(س ع)