​​​​​​​جامعة روجآفا تفتتح قسم الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية

افتتحت جامعة روج آفا، اليوم، بحضور مدرسي وطلاب الجامعة قسم الدراسات العليا في علم الاجتماع.

وستكون مدة الدراسة في قسم الدراسات العليا في علم الاجتماع 3 سنوات ويبلغ عدد الطلاب الذين يدرسون فيه حالياً 14 طالباً. ولأن المدرسين الذين يدرسون في هذا القسم من خارج المنطقة فستكون الدراسة عن طريق التعليم عن بعد أي عبر الانترنت.

وفي نفس السياق وتكريماً لموقف عالم الانثروبولوجيا ديفيد غرايبر ودعمه لثورة شمال وشرق سوريا سميت قاعة القسم باسمه. والذي توفي في الـ 9 من أيلول الماضي إثر مرض أصابه.

وتحدث في مراسم افتتاح القسم الرئيس المشترك لإدارة جامعة روج آفا عبد الله المصطفى. وأوضح مصطفى أن هدفهم من افتتاح القسم هو رفع مستوى أكاديميات الجامعة، وقال:" كخطوة قمنا بها قمنا بالعديد من الأبحاث لنبدأ بالدراسات العليا، تمت كتابة نظام التعليم في هذا القسم وتم تشكيل لجانه بشكل جيد".

لفت المصطفى إلى أن طلاب ومدرسي الجامعة سيشاركون في العملية التعليمية، وتابع:" أحد أهداف افتتاح هذا القسم هو إجراء الأبحاث، هذا القسم يتجه نحو دراسة الماجستير التي سنعمل عليها في الأيام القادمة".

بعد انتهاء الكلمة دخلت الرئاسة المشتركة وطلاب قسم الدراسات العليا في علم الاجتماع قاعة القسم. بعدها تحدث عبر سكايب رئيس القسم الدكتور سردار سعدي.

أبدى سعدي سروره بافتتاح القسم وبارك الافتتاح على الطلاب وتمنى لهم التوفيق.

وحول الموضوع تحدثت الطالبة بيريفان مجيد لوكالتنا ANHA وأشارت إلى أن الدراسات العليا كانت حلماً بالنسبة لهم وقالت:" هذا القسم يحتاج إلى جهد. يجب أن نجري الأبحاث حول مجتمعنا والمجتمعات الأخرى قدر المستطاع".

(م م)

ANHA