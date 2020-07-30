​​​​​​​جامعة روج آفا تتخذ عدّة تدابير لحماية الطلبة

بعد إعلان هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا في الـ 23 من شهر تموز الجاري عن تسجيل 6 إصابات جديدة، بفيروس كورونا المستجدّ، وإخضاع 88 شخصاً من المخالطين للحالات المصابة للحجر المنزلي لمدة أسبوعين، اتخذت إدارة جامعة روج آفا عدة تدابير لضمان صحة الطلاب.

وبتاريخ 26 تموز الجاري أصدرت إدارة جامعة روج آفا قراراً بتوقف الدوام الرسمي للجامعة حتى إشعار آخر حرصاً على عدم تفشي وباء كورونا بين الطلاب، كما قامت باتخاذ عدة تدابير لضمان صحة الطلاب كإجراء تحاليل لطلاب السكن الجامعي القادمين من مختلف المناطق كالشهباء وحلب.

وحول التدابير الوقائية التي تتبعها إدارة الجامعة قالت الرئيسة المشتركة لجامعة روج آفا روهان مصطفى لوكالتنا: "ظهرت أعراض الأمراض الصيفية على عدد من الطلاب نتيجة تأثير درجات الحرارة العالية في الفترة الأخيرة، وأجرت الفرق الطبية تحاليل لهؤلاء الطلبة وتبين ارتفاع نسبة الالتهاب في الجسم".

روهان مصطفى أضافت: "بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة، وكإجراء احترازي ارتأينا ضرورة إيقاف دوام الجامعة وتحويل السكن الجامعي إلى حجر صحي إلى حين تثبيت سبب الالتهابات، كما منع الخروج والدخول إلى السكن الجامعي، وبحسب النتائج سيتم اتخاذ إجراءات جديدة".

وأوضحت روهان أن سبب اتخاذهم لتلك الإجراءات هو لحماية الطلاب وذويهم والمجتمع، وأوضحت: "حاول البعض المبالغة في الموضوع وتضخيمه والتحدث عن وجود إصابة بين طلاب جامعة روج آفا بفيروس كورونا، ونؤكد بأن هذه الأقوال مفتعلة".

ونوهت روهان: "في حال ظهور أي حالات مشتبه بها أو إصابة بفيروس كورونا سنعلن عنها".

وطالبت الرئيسة المشتركة لجامعة روج آفا روهان مصطفى جميع الطلاب خارج السكن الجامعي أن يحموا أنفسهم وأن يتقيدوا بالإجراءات الوقائية والالتزام بالقرارات التي تصدر عن الإدارة الذاتية.

(أ ب)

ANHA