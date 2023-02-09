​​​​​​​جامعة روج آفا تبرم اتفاقاً مع جامعة كونيتيكت الأميركية

تعزّز جامعة روج آفا اتصالاتها وعلاقاتها مع الجامعات والمعاهد حول العالم. وقد قامت مؤخراً وبناءً على طلبٍ من جامعة كونيتيكت الأميركية؛ بإبرام اتفاقٍ أكاديميّ معها.

إذ وافقت جامعة روج آفا على توقيع هذا الاتفاق عبر مكتب العلاقات العامة؛ بعد مناقشته. وتصل مدّة العقد إلى خمسة سنوات قابلة للتمديد.

وتحدّثت الرئيسة المشتركة لجامعة روج آفا، شيندا داوود إلى وكالتنا؛ حول هذا الموضوع، وذكرت أنّ مضمون الاتفاق علميّ بحت، وأن العمل الذي سيجري إنجازه سيكون مشتركاً.

مشيرة إلى أنّ الاتفاق يهدف إلى عقد كونفرانسات، حلقات نقاش وندوات مشتركة، بالإضافة إلى إنشاء مجلات مشتركة، والأبحاث وتطوير مستوى الطلبة والأساتذة وتابعت حديثها قائلةً: "ستركّز النقاشات على تحديث أسلوب التدريس".

و جامعة كونيتيكت هي جامعة بحثية عامة في ولاية كونيتيكت ، تأسست في عام 1881 كمدرسة ستورز الزراعية، وقد سميت بـ(ستورز) نسبةً لتشارلز وأغسطس ستورز اللذان تبرعا بالأرض وكذلك المال المبدئي لإنشاء الجامعة، وتخدم المؤسسة أكثر من 30,000 طالب في ستة فروع، بما في ذلك أكثر من 8,000 طلاب الدراسات العليا في برامج متعددة. يقع الحرم الجامعي الرئيسي في ستورز، كونيتيكت. والجامعة عضو في يونيفيرسيتاس 21

الجدير بالذكر؛ أنّ جامعة روج آفا قد أبرمت عدداً من الاتفاقات مع جامعات ومعاهد كردستان والعالم، وهذه الجامعات هي:

* المعهد الدولي للثقافة الكرديّة (إيطاليا).

* معهد كاليفورنيا للدراسات المتكاملة (الولايات المتّحدة الأميركية).

* جامعة ولاية واشنطن (الولايات المتّحدة الأميركية).

* جامعة بارما (إيطاليا).

* معهد التراث الكردي (السليمانيّة).

* الجامعة اللبنانيّة الفرنسيّة (هولير).

* جامعة بريمن (ألمانيا).

* جامعة إمدن (ألمانيا).

* جامعة كونيتيكت الأميركية.

(ر)

ANHA