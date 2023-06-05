​​​​​​​جامعة كوباني تصدر أول مجلة للأبحاث والدراسات الأكاديمية

وأصدر معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في جامعة كوباني اليوم الإثنين، العدد الأول من المجلة العلمية الفصلية Şor û Zanîn "حديثٌ ومعرفة".

وتتخصص المجلة العلمية بنشر الأبحاث والدراسات والمقالات الأكاديمية في العلوم اللغوية، والتربوية، والفلسفية والبيئية وكذلك مجالات العلوم الاجتماعية.

وحسب الرئيس المشترك لجامعة كوباني، شرفان مسلم، فإن عموم الدراسات كتبها الأساتذة الجامعيون في جامعة كوباني تحت سقف لجنة التحرير؛ وأخذت التحضيرات مدة 6 أشهر قبل إصدار العدد الأول من المجلة.

وتعتبر مجلة " Şor û Zanîn" المجلة العلمية الأولى من إصدار جامعة كوباني، واستوحت كلمة ""Şor من لهجة أهالي مقاطعة كوباني والتي تعني "الحديث" أو "التشاور".

(ز س/د)

ANHA