​​​​​​​جامعة كوباني تنهي امتحاناتها النصفية للفصل الدراسي الثاني

وتتألف جامعة كوباني من 12 قسماً بين كليات ومعاهد، وهي: (كلية الآداب، وكلية التربية، وكلية العلوم الطبيعية، ومعهد العلوم الطبيعية، ومعهد العلوم التربوية، والمعهد الطبي، والمعهد التقني، ومعهد المحاسبة، ومعهد اللغات، ومعهد العلوم الإدارية القانونية، ومعهد الدراسات العليا للعلوم التربوية، ومعهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية).

وبدأت الامتحانات النصفية للفصل الثاني في 15 نيسان الحالي، وانتهت اليوم، والتي قدمها 815 طالباً وطالبة.

وتهدف جامعة كوباني من خلال هذه الامتحانات إلى اختبار طلبتها للتعرف على مستواهم، والتمهيد للامتحانات النهائية للفصل الثاني التي ستبدأ في أواخر شهر تموز المقبل.

في هذا الصدد، أكد الرئيس المشترك لجامعة كوباني، شرفان مسلم، أن العملية الامتحانية سارت بشكل جيد، وكان استعداد الطلبة لها جيداً، وأن هدفهم الأول والأخير هو تطوير مستوى الطلبة.

وأضاف: "مع بداية شهر شباط المنصرم تعرضت المنطقة لزلزال، ما أثر سلباً على نفسية الطلبة في الجامعة، ولكننا تمكنا بالتعاون مع الطلبة من تخطي الآثار النفسية".

(ن ك/د)

ANHA