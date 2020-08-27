​​​​​​​جامعة كوباني تعلن عن التسجيل في مفاضلة العام الجديد

وجاء الإعلان بالتسجيل في مفاضلة العام الجديد2020/2021 بعد انتهاء العام الدراسي 2019/2020، بصعوبة واجهت إدارة الجامعة والطلاب بسبب توقف الجامعة لأكثر من مرة.

وسيبدأ قبول طلبات التسجيل من اليوم ولغاية 15 من أيلول/سبتمبر المقبل.

هذا وقد أحدثت جامعة كوباني هذا العام تغييرات على مفاضلة السنة الجديدة، وهو تسجيل الطلاب الجدد على أساس معهد العلوم التطبيقية ومدته سنتان ونصف (5 فصول) الفصل الأول منه كتحضير وتمهيد للدخول في التخصص.

وكانت الدراسة سابقًا في الجامعة على مستوى الإجازة مدتها 4 سنوات، ولكن بسبب نقص الكادر التدريسي وعدم توفر المدرسين المختصين في الأقسام العلمية جرى التنفيذ بهذا القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب الذين سجلوا في الأقسام العلمية التي طرأت عليها التغييرات سابقًا، سيكملون دراستهم غير معنيين بالقرار الجديد الصادر من إدارة الجامعة.

(ج)

ANHA