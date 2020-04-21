​​​​​​​جائحة كورونا.. ارتفاع مستمر في عدد الإصابات بالتزامن مع تخفيف إجراءات الحظر

رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع تسجيل نحو ملونين ونصف مصاب حتى اللحظة ووفاة ما يزيد على 170 ألف.

وحسب الإحصائيات الرسمية اليوم الثلاثاء, أن عدد المصابين في العالم 2,482,343, والوفيات 170,473, أما المتعافون 652,172.

وقال تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية, في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس"، وأضاف إن عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس.

وحسب الإحصاءات تعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هذا العام هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصاً على الأقل.

إلى جانب هذا تسبب وباء كورونا بانهيار في أسعار النفط الأمريكي وصف بـ "التاريخي", ليتراجع إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يعني أن شركات النفط تدفع للعملاء كي يحصلوا على منتجاتها خشية تراكم مخزون الخام لديها خلال الشهر المقبل.

وتراجع الطلب على الخام الأمريكي بسبب إجراءات الإغلاق وتوقف المصانع في العالم في إطار مكافحة كورونا.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 24114 وفاة من أصل 181228 إصابة، ثم إسبانيا مع 20852 وفاة من أصل 200210 إصابات، وفرنسا مع 20.265 وفاة من أصل 155383 إصابة، والمملكة المتحدة مع 16509 وفيات من أصل 124743 إصابة.

وفيما يلي رصد لآخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 143457 عقب تسجيل 1785 إصابة جديدة.

أما الصين سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات لليوم الرابع على الوالي.

فرنسا رابع دولة في العالم يتجاوز فيها عدد وفيات كورونا 20 ألفاً.

وبلغ عدد المصابين في تركيا 90,980 مصاباً، و2140 حالة وفاة حتى الآن.

وسجلت مصر 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة، و89 حالة شفاء، في أحدث حصيلة يومية.

المغرب يسجل 191 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.

(ر ح)