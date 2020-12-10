​​​​​​​إيزيديون يطالبون بترك شؤون شنكال لإدارتها الذاتية

ويتدخل الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضايا داخلية تتعلق بالإيزيديين، حيث عقد في الـ 9 من تشرين الأول اتفاقًا مع الحكومة المركزية في بغداد حول شنكال.

ويرفض أهالي شنكال ذلك الاتفاق، ويذكّرون بفرار قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني من شنكال صيف 2014، وبقاء الجيش العراقي متفرجًا على المجزرة التي ارتكبها داعش في شنكال، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين.

وفي هذا السياق، عبر إيزيديون من ناحية تربه سبيه عن رفضهم لاتفاق هولير- بغداد بخصوص شنكال.

وأشارت برفو قاسم حسكا إلى أنهم يتطلعون إلى "توحيد الصف الإيزيدي في شنكال حول الإدارة الذاتية، ومنع تفكيك المجتمع الإيزيدي على يد بعض المستغلين للاسم الإيزيدي".

وقال نبيل مراد برو "لا يحق لأحد التحدث باسم المجتمع الايزيدي ".

أورهان عمر ذكر أن " ما تعرض له شنكال عام 2014 ما زال ماثلًا أمام أعين المجتمع الإيزيدي، وكيفية تخلي حكومة باشور وبغداد عنهم"، وأضاف " المجتمع الإيزيدي مطالب بتوحيد نفسه حول إدارته التي تمثل هويته وتحمي وجوده".

(م)

ANHA