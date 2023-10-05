يتوجه الإيزيديون في الـ ٤ والـ ٥ من شهر تشرين الأول من كل عام، إلى مزار لالش الواقع شمال مدينة عين سفني مركز قضاء شيخان 40 كم شرق مدينة دهوك جنوب كردستان، للاحتفال وإحياء طقوس عيد "جما" أي "الحج".

وانطلق اليوم ١٠٤ أشخاص من أبناء وبنات الديانة الإيزيدية من إقليم الجزيرة وعفرين في شمال وشرق سوريا، من أمام البيت الإيزيدي في ناحية تربه سبيه إلى معبر سيمالكا للتوجه إلى مزار لالش.

ويبدأ الاحتفال بعيد "جما" في ٦ تشرين الأول ويستمر حتى الـ ١٣ منه، يحيي خلال هذا الأسبوع المتوجهون إلى لالش طقوس دينية خاصة في أرجاء المزار، وسط حضور الشخصيات الدينية الإيزيدية.

(ع خ/ س ر)

ANHA