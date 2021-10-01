​​​​​​​إيزيديو روج آفا لأهالي شنكال: كي لا يخيب ظنكم مجدداً صوتوا لممثليكم

يعتبر حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي أول حزب في تاريخ العراق الحديث، إذ حصل على ترخيص كحزب سياسي بشكل رسمي من الحكومة الاتحادية العراقية، ويحق له تمثيل المكون الإيزيدي في الانتخابات العراقية، وتكون دائرته الانتخابية في المدن التي يعيش فيها الإيزيديون.

ويعد الحزب امتداداً لحركة الحرية والديمقراطية الإيزيدية TEV DA، والتي تأسست عام 2013 بهدف تنظيم المجتمع الإيزيدي وتأهيله لإدارة نفسه بنفسه، ولتعزيز دورها التنظيمي قررت الحركة في الـ 24 من شهر حزيران عام 2017 التوجه نحو تأسيس الحزب وعليه تم تغيير اسم الحركة إلى اسم حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADê.

ولأول مرة سيشارك حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي في الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في الـ 10 من تشرين الأول، لانتخاب مجلس النواب العراقي، بمرشحه، الشيخ سمير درويش وفق (التسلسل 32 للدائرة 3 شنكال).

نجاحه ضروري جداً.. وهدفه ضمان الإدارة الذاتية وبناء شنكال

دعا الإيزيديون في روج آفا ، خلال لقاءات أجرتها وكالتنا معهم، الشعب الإيزيدي في شنكال إلى التصويت لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADê، لكي يستطيعوا حماية أنفسهم، وضمان إدارتهم الذاتية.

وفي هذا الصدد قال المواطن الإيزيدي إلياس سيدو "في الـ 10 من الشهر سيتم إجراء الانتخابات العراقية، وشنكال ستشارك في هذه الانتخابات عن طريق ممثلها حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADê"، ونوه: "أهالينا في شنكال يناضلون منذ سنوات لنيل حريتهم، وبنوا مؤسساتهم الديمقراطية ويديرون أنفسهم، ومن حقهم الترشح في هذه الانتخابات إلى جانب الأحزاب السياسية في العراق".

ولفت سيدو إلى أن الإيزيديين في سائر العالم وفي روج آفا يساندون ويدعمون المرشح عن الإيزيديين الشيخ سمير درويش، ودعا جميع الإيزيديين إلى التصويت له في الانتخابات وأن نجاحه في الانتخابات ضروري جداً.

أوضح سيدو أن على الإيزيديين التصويت لحزب الحرية لضمان وحماية حقوق الإيزيديين في شنكال، وبين أن هناك من يقطع الطريق أمام عودة الإيزيديين في الوقت الحالي لكي لا يصوتوا في الانتخابات لصالح حزب الحرية والديمقراطية، لكنهم هذه المرة لن يستطيعوا بأفعالهم هذه أن يؤثروا على الأصوات كون الحزب يقوم بفعالياته ونشاطاته ضمن المجتمع هناك".

وعن النتائج الإيجابية التي ستجلبها هذه الانتخابات معها في حال نجاح مرشح الإيزيديين، قال سيدو بأن هناك مطالب كثيرة للإيزيديين، ووفق القانون والدستور العراقي أن كل مكون يستطيع أن يدير نفسه، يمكنه إعلان إدارته الذاتية، وأوضح: "أن حزب الحرية هدفه الأساسي بناء الإدارة الذاتية، وبناء شنكال لعودة أهاليها إليها، والحد من الهجمات عليها".

وشدد إلياس سيدو على أن هناك مهاماً كثيرة تقع على عاتق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، ومنها أن تسعى لنيل اعتراف رسمي بالإدارة الذاتية في شنكال لدى الحكومة العراقية.

'للخلاص من الآلام والأوجاع يجب التصويت لحزب الحرية'

أما سليمان حسن بشو من قرية مركب بناحية عامودا فتمنى من الإيزيديين في شنكال أن يصوتوا لمرشح حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADê، وقال "كي يكون للإيزيديين ممثلون في البرلمان العراقي، وإيصال صوت ومطالب الإيزيديين إلى العالم، ولخلاصهم من الآلام والأوجاع التي مروا بها يجب التصويت لحزب الحرية".

وحول أهمية هذه الانتخابات للإيزيديين وضرورة النجاح فيها، بين حسن أن الإيزيديين يريدون إدارة أنفسهم ذاتياً، ويحموا أنفسهم دون الحاجة إلى أحد، في السابق لم تأتِ الحكومة العراقية وحكومة باشور كردستان لنجدتهم، وأوضح: "قاموا بترك الإيزيديين لوحدهم أمام عنجهية ووحشية مرتزقة داعش أثناء الهجوم عليهم، ولاذوا بالفرار كي يواجهوا الظلم والقتل والذبح والخراب".

ونوه سليمان حسن "الآن تم إفساح المجال أمام الإيزيديين لتنظيم أنفسهم وتسيير أمورهم لوحدهم دون أن يتدخل أحد في شؤونهم ليؤسسوا إدارتهم الذاتية.

'كي لا يخيب ظنكم مجدداً صوتوا لممثليكم'

من جانبه دعا المواطن عدنان صالح عمو الشعب الإيزيدي في شنكال إلى أن يصوت لحزبه، وقال: "كي لا يخيب ظنكم مرة أخرى يجب أن تصوتوا لممثليكم كي تؤسسوا إدارتكم الذاتية وقواكم العسكرية".

وبين "لكي تؤمنوا معيشة كريمة كونوا السند والدعم لقواكم العسكرية وحدات حماية شنكال وصوتوا لحزبكم الذي سيكون صوتاً لكم ويمثلكم في البرلمان العراقي".

(ل)

ANHA