​​​​​​​إيزيديو حلب يتحضرون للاحتفال بعيد الأربعاء الأحمر غداً

توافد اليوم، العشرات من أبناء المجتمع الإيزيدي في مدينة حلب إلى مركز اتحاد الإيزيديين في المدينة للمشاركة والتحضير لاستقبال رأس السنة الإيزيدية.

يُعتبر يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان وفق التقويم الشرقي (13 يوماً بعد التقويم الميلادي) عيداً لدى الكرد الإيزيديين ويسمى الأربعاء الأحمر أو رأس السنة الإيزيدية.

تخللت التحضيرات من أجل العيد، تلوين البيض المسلوق الذي يعتبر رمزاً للعيد، إلى جانب تلاوة تراتيل دينية خاصة بعيد الأربعاء الأحمر من قبل الحاضرين في أجواء تسودها الطمأنينة والانسجام.

ويتحضر اتحاد الإيزيديين في مدينة حلب لإقامة احتفالية يوم غد بالمناسبة، وذلك في قرية بنو الواقعة شمال حي الشيخ مقصود، على أن تنطلق في تمام الساعة 11 صباحاً.

(م ع/ س ر)

ANHA