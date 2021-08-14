​​​​​​​إيزيديو حلب يستذكرون الشهيد زكي شنكالي في ذكرى استشهاده الثالثة

وأدلى البيت الإيزيدي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ببيان وذلك في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد عضو منسقية المجتمع الإيزيدي إسماعيل أوزدن (العم زكي شنكالي) الذي استشهد جرّاء قصف الاحتلال التركي لشنكال بتاريخ 15 آب من العام 2018.

وقبل الإدلاء بالبيان عرض سنفزيون، في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ المقصود بحضور العشرات من إيزيديي الحي إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية.

وسلط السنفزيون الضوء على الخيانة التي تعرض لها الإيزيديون من جانب مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين تركوهم لقمة سائغة أمام مرتزقة داعش الذي ارتكب بحقهم أبشع صور التنكيل والإبادة.

وبعد الانتهاء من عرض السنفزيون، قرئ بيان من قبل الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي بحلب يلدز ماركو، ووصف البيان في مستهله استشهاد المناضل زكي شنكالي بـ"اليوم الأليم الذي استهدفت فيه تركيا الإيزيديين في شخص الشهيد مام زكي".

وتابع البيان "إن اغتيال مام زكي شنكالي هو اعتداء على كل إيزيدي شريف أينما كان لأنه كان شخصية نادرة".

ووصف البيان نضال الشهيد زكي شنكالي بـ"الأسطوري لأنه كافح ضد التخريب والاعتداء على حرمة ومقدسات الشعب الإيزيدي".

و استذكر البيان تضحيات الشهيد زرداشت شنكالي أيضاً وقال " الاغتيالات التي تستهدف بها تركيا الأعضاء البارزين لمنسقية المجتمع الإيزيدي تدل على أن الحضارة الإيزيدية مهددة من قبل تركيا وأعوانها من داعش وأخواتها.

وانتهى البيان بالتأكيد على وجوب تحقيق وحدة كردية عبر رص الصفوف وتوحيد النضال في وجه الفاشيين.

(م ع/ س ر)

ANHA