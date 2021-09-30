​​​​​​​إيزيديو عفرين: على المجتمع الإيزيدي أن يسعى ليكون لصوته صدى داخل برلمان العراق

يستعد حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADE لخوض الانتخابات بمرشحه، الشيخ سمير درويش وفق (التسلسل 32 للدائرة 3 شنكال(.

وبصدد ذلك، شدد إيزيديو مقاطعة عفرين الذين هجّرهم الاحتلال التركي لوكالتنا ANHA، على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي في الانتخابات البرلمانية العراقية، والتصويت لمرشح الحزب.

'القوى المهيمنة تسعى لإفناء الكرد الإيزيديين ويجب سدّ الطريق عليهم'

الإداري في لجنة العلاقات لاتحاد إيزيديي مقاطعة عفرين، مصطفى نبو، أكد خلال اللقاء معه "أن مرتزقة داعش بعد أن فشلوا بتنفيذ مخططات أسيادهم في إفناء الكرد الإيزيديين بشنكال في العام 2014 وتحريرها وإنشاء إدارة ديمقراطية ووحدات حماية لها؛ تحاول بشتى الوسائل والطرق الاستمرار بتلك المخططات، لذلك على الشعب الإيزيدي أن يسد الطريق عليهم والانتقال الى مرحلة جديدة، من خلال تمثيلهم في البرلمان العراقي والدفاع عن حقوقهم".

'المجتمع الإيزيدي قادر على إدارة وحماية نفسه'

وشدد مصطفى نبو قائلاً "إن المجتمع الإيزيدي أصبح قوة وفكراً وأيديولوجية على الأرض ويستطيع إدارة نفسه، وعلى الإيزيديين في باشور كردستان أن يسعوا ليكون لصوتهم صدى في البرلمان العراقي، رداً على محاولات القوى المهيمنة وخاصة تركيا، لإبادة الإيزيديين واحتلال قضاء شنكال".

'الحصول على مقعد في البرلمان العراقي سيحقق مكاسب للمجتمع الإيزيدي'

ومن جهتها أعلنت عضوة اتحاد إيزيديي عفرين، أوريفان منان، عن دعمها لمرشح حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي في الانتخابات النيابية العراقية، واصفة مشاركته بالخطوة الإيجابية لضمان حماية حقوق الإيزيديين.

وأكدت أوريفان "إن الحصول على مقعد في البرلمان العراقي سيحقق مكاسب للمجتمع الإيزيدي في العراق، ويضمن حماية الإيزيديين من الفرمانات التركية، كما حصل سابقاً في شنكال بعد المجازر التي ارتكبها مرتزقة داعش في 2014".

وشددت أوريفان منان "إن هذه المرحلة التي نمر بها ليست كسابقاتها، وعلى المجتمع الإيزيدي أن يثبت من خلال الانتخابات النيابية العراقية أنه قادر على حماية وإدارة نفسه".

(ف إ/مـ)

ANHA