​​​​​​​إيزيديو عفرين ينددون بمشاركة PDK مع الاحتلال التركي في الهجمات على الكريلا والشعب الكردي

تجمع العشرات من أعضاء اتحاد إيزيديي عفرين وعضوات اتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا وممثلين عن الأحزاب السياسية أمام مركز الاتحاد الواقع في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان.

قرئ البيان باللغة العربية من قبل الرئيس المشترك لاتحاد إيزيديي عفرين، حسين حسن، وباللغة الكردية من قبل عضوة اتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا آركسين ماركو، وجاء فيه:

"في تحدّ صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق والعهود الدولية، ورغم سلسلةٍ من الإخفاقات التي مُنِيَ بها الجيش التركي في هجماته على مناطق الدفاع المشروع، ورغم استخدامه لكافة صنوف الأسلحة التقليدية (الجوية والبرية) والأسلحة المحرمة دولياً، لم تحصد تركيا سوى المزيد من التوابيت لجثث جنودها، تخفي أعدادها عن الشعب التركي".

تابع البيان "ولحفظ ماء الوجه، أعلن الجيش التركي شن هجمات إبادة على مناطق الدفاع المشروع بهدف السيطرة على قنديل وشنكال؛ لتطويق قوات سوريا الديمقراطية، ولتحقيق أردوغان حلمه استدعى مسرور البرزاني إلى أنقرة للحصول منه على تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني معه، وتعاون حكومة الكاظمي في محاولة منه لتطويق شنكال، ليظهر أمام الشعب التركي كبطل قومي، وبالتالي إعادة انتخابه مرة أخرى".

أضاف البيان "لقد اتضحت خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني بوضوح في شخص رئيس وزراء الإقليم مسرور البرزاني الذي استدعاه أردوغان إلى أنقرة ليأخذ منه موافقته على الهجوم التركي والتعاون مع الجيش الغازي، وكان وزير الحرب التركي خلوصي آكار واضحاً عندما قال: يتم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق والتعاون مع أصدقاء وحلفاء تركيا في المنطقة.

وبالتزامن مع الهجوم التركي تتابع حكومة بغداد وبالتنسيق مع حكومة الإقليم بناء جدار العار لفصل شنكال عن العالم وإعادة احتلالها، ونرى في هذه انتقام لداعش الذي هزمته الكريلا وYBŞ، وبالتالي تكرار مأساة 2014".

شدد البيان "إننا في اتحاد ايزيديي عفرين ومن مخيمات الشهباء، نستنكر الهجوم الثلاثي (الجيش التركي وجيش حكومة بغداد وقوات PDK) على مناطق الدفاع المشروع وشنكال، وندعو آل البرزاني إلى عدم مساعدة الجيش التركي في هجومه على الكريلا، وأن يغلبوا المصلحة الكردية العليا على مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة، وليعلموا أنهم سيكونون الهدف التالي إذا تحقق حلم الأتراك في القضاء على حزب العمال الكردستاني، وليتذكروا أقوال أردوغان عندما أراد مسعود البرزاني إجراء استفتاء لاستقلال الإقليم حيث قال: إن مسعود البرزاني مجرد رئيس عشيرة، وليعلم الجميع أن الكريلا قوة فدائية لأجل الكرد، ولا توجد قوة تستطيع قهرها، لأنها تمثل ضمير الشعب الكردي، ويقف هذا الشعب معها، ويساندها".

(ف)

ANHA