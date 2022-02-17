​​​​​​​إيزيدو وأهالي عفرين المهجرون يحتفلون بعيد البيخون في الشهباء

وتحت شعار" بمناسبة عيد بيخون أمنياتنا الحرية- مجتمع ديمقراطي - العودة"، نظم اتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين حفلة بمناسبة حلول عيد "خدر الياس" وذلك بمشاركة أهالي إقليم عفرين بكافة مكوناته.

وتجمع الأهالي في صالة ميتان الواقعة في ناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء، التي زينت بصور القائد عبد الله أوجلان وصور شهداء شنكال، وأعلام اتحاد الإيزيديين.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء عدد من الكلمات من قبل كل من الرئيسة المشتركة لاتحاد الإيزيديين في عفرين عائشة حسو، الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا سعاد حسو، والرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم عفرين سليمان جعفر، والإدارية في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين حنانه ناصرو، حيث باركت الكلمات حلول العيد على عموم الإيزيديين والشعب الكردي وأهالي إقليم عفرين بكافة مكوناته، وعلى القائد عبد الله أوجلان.

وتطرقت الكلمات إلى سياسة الإبادة والإمحاء التي يمارسها الاحتلال التركي بحق الكرد عامة وبحق الإيزيديين بشكل خاص حيث دمر الاحتلال التركي ومرتزقته كافة المزارات الدينية في كافة نواحي وقرى عفرين، ومارس التغيير الديمغرافي في قراهم وأسكن عائلات تركمانية وعربية في بيوتهم.

وأكدت الكلمات أنه بتكاتف أهالي إقليم عفرين ومشاركتهم أحزانهم وأفراحهم سيدمرون كافة مخططات وسياسات الاحتلال التركي وأعوانه، وستتحرر عفرين ويعود أهلها إليها.

من ثم شرح عضو اتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين مصطفى نبو، معنى العيد للحضور، حيث قال: "بيخون اي "بلا دماء"، حيث يحرم في تلك الأيام الثلاثة من الصوم الذبح والصيد، ويجب بدلاً من ذلك وفي تلك الأيام أكل الخضروات والبقول ومنتجات الطبيعة، لأننا نراها موسم الخصب وتكاثر الحيوانات".

من ثم رددت فرقة الأطفال الإيزيدين تراتيل الديانة الإيزيدية، ليتم بعدها توزيع أكلة الـ"بيخون" والتي تضم 7 أنواع من البقوليات على الحضور.

وبعدها قدمت كل من فرقة جياي كرمنج التابعة لهيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين، وفرقة ازدا التابعة للاتحاد الإيزيدي لمقاطعة عفرين وكروب شنكال بعض الفقرات من الأغاني الثورية والفلكلورية الكردية.

لتنتهي الحفلة، بتقديم الفنان جوان حسن عدة معزوفات.

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ANHA