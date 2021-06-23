​​​​​​​إيران: واشنطن وافقت على رفع العقوبات عن النفط والشحن

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي رئيس مكتب روحاني قوله "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".

وأضاف "سيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي تعود إلى عهد ترامب بموجب الاتفاق. كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات عن أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من المرشد"، بحسب ما نقلته رويترز.

وفي السياق عينه، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم، أن إيران والقوى العالمية تحرز تقدماً في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكن لا يزال يتعين تجاوز عقبات كبيرة، مشيراً إلى أنه من الممكن التوصل لاتفاق حتى بعد فوز رئيس إيراني متشدد في الانتخابات.